Бригада 'Буревій' получила 1100 БпЛА от Киева: Кличко показал фото

Бойцы 1-й президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко Нацгвардии Украины "Буревій" получили от общины Киева очередную партию необходимой помощи.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"К бойцам 1-й президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко Нацгвардии Украины "Буревій" поехали еще 1100 БпЛА различных типов. В частности, 500 FPV-дронов и 600 беспилотников-перехватчиков (антишахедных)", – отметил Кличко.

Он добавил, что в январе этого года военные 1-й бригады получили от столицы 800 FPV. С начала 2026-го этой бригаде из бюджета города на необходимое оснащение выделили 100 млн грн.

"Всего с начала года от Киева бойцам разных бригад передали в целом уже более 45 500 БПЛА разных типов", – отметил мэр столицы.

Кличко, отметил, что Киев помогал и продолжит помогать своим героическим защитникам. Также привлекать средства и передавать оборудование в качестве благотворительной помощи.