Бригада "Буревій" получила 1100 БпЛА от Киева: Кличко показал фото

Мария Шевчук
Бригада 'Буревій' получила 1100 БпЛА от Киева: Кличко показал фото

Бойцы 1-й президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко Нацгвардии Украины "Буревій" получили от общины Киева очередную партию необходимой помощи.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Бригада "Буревій" получила 1100 БпЛА от Киева: Кличко показал фото

"К бойцам 1-й президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко Нацгвардии Украины "Буревій" поехали еще 1100 БпЛА различных типов. В частности, 500 FPV-дронов и 600 беспилотников-перехватчиков (антишахедных)", – отметил Кличко.

Бригада "Буревій" получила 1100 БпЛА от Киева: Кличко показал фото

Он добавил, что в январе этого года военные 1-й бригады получили от столицы 800 FPV. С начала 2026-го этой бригаде из бюджета города на необходимое оснащение выделили 100 млн грн.

"Всего с начала года от Киева бойцам разных бригад передали в целом уже более 45 500 БПЛА разных типов", – отметил мэр столицы.

Бригада "Буревій" получила 1100 БпЛА от Киева: Кличко показал фото

Кличко, отметил, что Киев помогал и продолжит помогать своим героическим защитникам. Также привлекать средства и передавать оборудование в качестве благотворительной помощи.

