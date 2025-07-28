Boogaloo Freak выбрали лучшим танцовщиком Украины в финале Red Bull Dance Your Style

В субботу, 26 июля, в Киеве зрители Национального финала Red Bull Dance Your Style выбрали танцовщика, который уже в октябре будет представлять Украину на Мировом финале в Лос Анджелесе.

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В этот день на Набережной River Mall было изрядно шумно – на Национальный финал международного соревнования по уличным танцам Red Bull Dance Your Style собрались сотни зрителей! Благодаря уникальному формату события, зрители не только смотрели энергичные батлы лучших танцовщиков страны, а и непосредственно участвовали – с помощью сине-красных карточек зрители голосованием определяли победителя каждого раунда!

Red Bull Dance Your Style – это международное соревнование в формате батлов 1 на 1 среди различных стилей уличного танца, таких как house, wacking, krump, dancehall, hip hop и др. под совершенно непредсказуемые ритмы мировых хитов. Главные судьи – зрители, которые своими карточками и определяют победителя каждого батла и всего соревнования в целом!

После отборочных турниров в Днепре, Львове и Киеве, в которых приняло участие более 100 танцовщиков со всей страны, а также с помощью прямого приглашения от организаторов, так называемого Wildcard'а, в Национальном финале встретились лучшие представители различных танцевальных стилей: Boogaloo Freak, Maximus, Roni, Gelya, Dasha Turtle, Skibarik, Darovana, Alexander, Moysa, Polinessa, Mr.Host, Vixmi, Баха, Romb, Banana и Shada. Набережная River Mall была полна людей и эмоций! Каждый батл превращался в захватывающий перформанс под неожиданные треки DJ Senya, и эмоциональную поддержку MC Drone и MC Joy!

В финале соревнования встретились известные и знаковые среди танцевального сообщества BoogalooFreak (popping) и Maximus (HipHop/House). Выбирать зрителям было сложно, но после трех одноминутных баттлов восторженная толпа выбрала своего фаворита! Им в очередной раз стал BoogalooFreak, который уже 11 октября на Мировом Финале будет поражать своими движениями и чувством ритма американскую публику!

"В такое сложное время как сейчас, очень ответственно и важно представлять страну на международной арене. Поэтому для меня это много значит. Самым большим вызовом для меня на Мировом финале может быть музыка – я не знаю, какие там будут треки, жанры будут максимально разные, и это очень сложно – понимать, как под них танцевать. И соперники – там будут лучшие танцовщики своих стран, поэтому трудно будет батлить с ТОП-представителями других стран и других стилей. Хотя я знаю, что во многих других странах также победили представители стиля popping. Паппинг – это очень зрелищный и музыкальный стиль, и я очень рад, что танцую именно этот стиль" – делится мыслями украинский победитель BoogalooFreak (Дмитрий Кравченко).

На решающей стадии 16 лучших уличных танцоров – национальные чемпионы и приглашенные гости – будут соревноваться в поединках раунд за раундом, пока не определится чемпион Red Bull Dance Your Style. Этот финал 11 октября не только станет праздником танца, но и состоится в сердце Голливуда, где рождаются музыка, кино и не только.