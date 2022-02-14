Большинство киевлян поддерживают создание районных советов и видят Кличко мэром – опрос

Действующий мэр Киева Виталий Кличко с большим отрывом лидирует в рейтинге выборов главы столицы. За него готовы голосовать 33% киевлян, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.

Таковы результаты опроса, проведенного с 28 января по 8 февраля 2022 года исследовательским центром "Имидж-контроль" по заказу ОО "Центр развития городов". Данные были собраны с помощью технологии Express-poll во всех районах Киева.

Так, за Кличко готовы голосовать 33% опрошенных, за Сергея Притулу – 4,7%, за Игоря Смешко – 3,9%.

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Аналитик центра Антон Малеев отметил, что деятельность мэра лучше всего оценивает молодежь от 18 до 39 лет, а хуже всего – старшее поколение (за 60 лет).

"Несмотря на высокую поддержку Кличко как мэра, его президентские рейтинги остаются низкими; здесь среди киевлян первенство удерживает оппозиционный кандидат Петр Порошенко, второе место занимает Владимир Зеленский", – говорится в исследовании.

Кроме того, опрошенные киевляне высказались за восстановление районных советов в Киеве. Так, 65,7% полагают, что районами должны управлять избранные районные советы, а 18,4% считают, что районами столицы должны управлять назначенные мэром чиновники. "Человека президента" в качестве главы района хотят видеть еще меньше – 3,2%.

"Наибольшее местное самоуправление поддерживает поколение (старше 60) – за создание районных советов почти 72,9%. В то время как молодежь (18-39 лет) меньше поддерживает районные советы – 59,4%", – подчеркнул Малеев.

Кроме того, большинство опрошенных жителей столицы считают самой большой проблемой Киева высокие тарифы, а основными показателями комфортной жизни города назвали удобную транспортную инфраструктуру.