Большие долги и произвол застройщика: в КГГА объяснили отключение жилых домов на Лобановского
Энергетики вынуждены будут отключить два жилых дома на проспекте Валерия Лобановского, если проблему задолженности не будут решать. Риск отключения является следствием больших долгов застройщика и его произвола по законным совладельцам дома.
Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА.
КГГА отмечает, что город уже направил обращение в правоохранительные органы. Ведь попытки жителей и ОСМД урегулировать вопросы должным образом саботируют владельцы технических помещений, связываемых с застройщиком.
Оба дома – 25-этажки, имеющие сертификаты на ввод в эксплуатацию. Поэтому жители получают электроэнергию по цене, установленной для населения. В то же время, застройщик до сих пор не выполнил технические условия для надлежащего функционирования системы электроснабжения – трансформаторную подстанцию и распределительную подстанцию. Поэтому прямых договоров с электроснабжающей компанией у жителей домов нет, оплата производится через застройщика – ЗАО "Украинская строительная компания", председателем правления которого является Олег Мороз.
В сообщении говорится, что задолженность домов за потребленную электроэнергию составляет более 3 млн грн. Сумма долга только растет. Согласно требованиям действующего законодательства при задолженности и отсутствии действий по урегулированию вопроса, энергетики имеют законные основания отключать объекты от электроснабжения. Сложившаяся в этих жилых домах ситуация является типичной иллюстрацией произвола частных компаний в отношении совладельцев жилья, отмечено в сообщении.
"Бесответственные и в некоторых случаях умышленно спланированные мошеннические действия коммерческих предприятий, которые берут на себя обязательства управляющих и операторов инженерных систем, имеют критические последствия. Решить вопрос можно при условии вмешательства правоохранительных органов, ведь сотни киевских семей фактически стали заложниками действий застройщика", – отмечается в сообщении КГГА.