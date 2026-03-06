Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады получили 1300 БпЛА от столицы: Кличко показал фото

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады получили 1300 БпЛА различных типов от общины столицы. В частности, 1000 FPV-дронов – из них 300 дронов-перехватчиков, а также 300 квадрокоптеров Mavic.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"С начала этого года из городского бюджета на оснащение 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады город выделил 100 млн грн", – отметил Кличко.

Он напомнил, что в феврале столица передала бойцам этой же бригады 50 переносных зарядных станций, которые закупили украинские меценаты.

"Киев и в дальнейшем будет поддерживать всех наших защитников – и за средства бюджета, и привлекая небюджетные средства", – отметил глава столицы.