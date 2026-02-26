Бойцы 112-й бригады Теробороны Киева получили еще почти 2 тысячи дронов от столицы: Кличко показал фото

Бойцы 112-й бригады Теробороны Киева получили новую партию помощи от громады столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"От громады столицы бойцы 112-й бригады Теробороны Киева получили еще 1925 БпЛА различных типов. В частности, 1250 ударных FPV-дронов, 450 дневных Mavic, 180 дронов-перехватчиков, 35 тяжелых бомберов, 10 самолетов-разведчиков. А также 15 наземных станций управления дронами-перехватчиками", – отметил Кличко.

Он добавил, что с начала этого года из столичного бюджета 112-й бригаде на оснащение город выделил 100 млн грн.

"На прошлой неделе от громады города бойцам 25-й Киевской бригады имени князя Аскольда НГУ передали 1200 мультироторных систем. В частности, 620 дронов-перехватчиков, которые помогают защищать небо над Киевом", – отметил мэр столицы.