Блогера Лачена заметили в киевском ресторане с государственной охраной. Видео

Блогера Игоря Лаченкова сняли возле одного из ресторанов Киева. Случайная встреча засвидетельствовала сразу несколько примечательных фактов относительно Лаченкова.

Об этом со ссылкой на соцсети пишет "Днепр Оперативный".

Как известно, 26-летний Лаченков забронирован от службы одним из предприятий ВПК из Киевской области, которое имеет значительные контракты от Министерства обороны. При этом он свободно передвигается по Киеву, проводит время и встречи в ресторанах и тому подобное.

Издание отмечает, что снятое видео четко указывает на то, что бронирование Лачена является фиктивным, ведь в момент посещения ресторана он должен был бы работать на предприятии военно-промышленного комплекса.

Кроме того, на видео можно увидеть, что провластный блогер ходит с охраной – к нему приставлен человек в военной куртке с шевроном, а также водитель.

"Итак, отбеливание коррупции в высших эшелонах власти, которое осуществляет Лаченков, позволяет ему так смело вести себя", – пишут журналисты.

Напомним, Лаченков оправдывал нынешнюю топ-коррупцию и заявлял, что во времена беглого президента Виктора Януковича даже местные депутаты воровали больше, чем сейчас фигуранты "Миндичгейта".

При этом Лачен публично поддерживал так называемый "картонный майдан" и антикоррупционные расследования против представителей высших кругов власти, которые вылились в нынешний "Миндичгейт".

Однако сейчас Лачен активно оправдывает топ-коррупцию на свою аудиторию.

Ранее он постоянно указывал на связи с экс-главой офиса президента Ермаком, который сейчас получил подозрение за коррупцию и находится на свободе под залогом в 140 миллионов гривен.

Кроме того, Лачен на публику изображает "оппозиционера" и пробует поучать из столичных ресторанов мэра Днепра Бориса Филатова о том, как управлять системой водоотведения и другим коммунальным хозяйством города.