Блэкауты зимой: в столице готовят эвакуацию 200 тысяч киевлян

В Киеве власти готовят места для временного переселения людей на случай длительных зимних отключений электроэнергии. В списки на такое временное переселение уже включено более 200 тысяч киевлян, которым может быть сложно оставаться дома без света и отопления.

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В эти списки включены маломобильные люди, лица с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Но пока что согласие на такое переселение дали две тысячи человек, сообщает "Суспильне".

Что говорят власти

В Киевской городской государственной администрации подчеркивают: человек должен сам согласиться на переселение, если из-за длительного отсутствия отопления и электричества пребывание в его жилье будет опасным или он не сможет самостоятельно обеспечить свои базовые потребности.

По словам заместительницы мэра Киева Марины Хонды, после прошлой зимы город изменил подход к работе с такими жителями.

"Главная задача – чтобы за домами были закреплены социальные работники и в случае необходимости у них были контакты, и они сразу звонили, а не делали это через объявления в кризисных ситуациях", – рассказала она.

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По данным столичных властей, в Киеве проживают более 16 тысяч детей с инвалидностью, более 160 тысяч взрослых с инвалидностью и около 26 тысяч одиноких людей. Именно эти категории могут нуждаться в дополнительной помощи, если из-за длительного отключения электричества и отсутствия отопления оставаться дома станет опасно.

Где будут размещать эвакуированных

Город уже определяет учреждения, где в случае длительных отключений смогут временно проживать люди из подготовленных списков. В первую очередь это – пансионаты, санатории, больницы и гостиницы.

"В одном из таких центров на данный момент подготовлено 60 койко-мест. Здесь есть отдельные комнаты для мужчин и женщин, а также помещения для семей. Для людей предусмотрены постельное белье, средства личной гигиены и трехразовое питание", – отмечает украинский телевещатель.

Кроме того, город работает над тем, чтобы увеличить количество мест для семей с детьми.

Для перевозки людей планируется использовать специальный транспорт; при необходимости к оказанию помощи могут привлекаться районные организации Красного Креста.

Обстрелы столицы

С 27 августа российские оккупационные войска применяют против столицы волнообразные и круглосуточные запуски скоростных реактивных дронов-камикадзе. Речь идет о новых модификациях "Шахедов". В ночь на 1 сентября противник дополнил атаку беспилотников массированным ударом баллистическими и крылатыми ракетами.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи Киева в понедельник, 31 августа, произошел масштабный пожар в складских помещениях в селе Погребы. Над местом происшествия поднялся большой столб дыма, который был виден в разных районах столицы. Пострадали восемь человек.

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