В метро Киева заходили по билетам или за 5 копеек. Исторические фото и видео

Первые станции метро в Киеве были открыты 6 ноября 1960 года. Несколько дней шли презентации и экскурсии, а пассажиропоток с оплатой открылся 12 ноября.

Вместо жетонов или карт тогда использовались простые бумажные билеты. Стоимость одного составляла 50 копеек, пишет 44.

Уже через год, в 1961 году, в метрополитене начали использоваться турникеты. Жетонов еще не было, а пройти через него можно было, бросив 5-копеечную монету (проезд не подешевел, произошла денежная реформа).

Кассы на станциях работали. Но кассирши только меняли более крупные деньги на монеты по 50 копеек. Такая система действовала вплоть до 1991 года.

С 1992-го цены на проезд начинают расти, система с 5-копеечными монетами уже становится неактуальной, и на станциях метрополитена возвращаются к практике продажи бумажных билетов.

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