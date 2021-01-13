У метро Києва заходили за квитками або за 5 копійок. Історичні фото і відео
Перші станції метро в Києві були відкриті 6 листопада 1960 року. Кілька днів відбувалися презентації та екскурсії, а пасажиропотік з оплатою відкрився 12 листопада.
Замість жетонів або карт тоді використовували прості паперові квитки. Вартість одного становила 50 копійок, пише 44.
Уже за рік, у 1961 році, в метрополітені почали використовувати турнікети. Жетонів ще не було, а пройти через нього можна було, кинувши 5-копійчану монету (проїзд не подешевшав, сталася грошова реформа).
Каси на станціях працювали. Але касирки тільки міняли більші гроші на монети по 50 копійок. Така система діяла аж до 1991 року.
З 1992-го ціни на проїзд починають рости, система з 5-копійчаними монетами вже стає неактуальною, і на станціях метрополітену повертаються до практики продажу паперових квитків.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про плани будівництва метрополітену на наступні 20 років:
Святошинсько-Броварська лінія – організація другого входу-виходу на станції "Університет" і будівництво електродепо "Новобіличі";
Оболонсько-Теремківська лінія – відгалуження від ст. "Іподром" уздовж Кільцевої дороги в бік вулиці Луценка, зведення електродепо "Теремки";
Сирецько-Печерська лінія – відкриття станції "Теличка", подовження лінії від станції "Червоний Хутір" до вулиці Старобориспільська;
Подільсько-Воскресенська лінія – подовження від станції "Глибочицька" до станції "Солом'янська площа";
подовження від станції "Райдужна" на житловий масив Вигурівщина-Троєщина;
подовження від станції "Райдужна" вулиці Братиславська "(1,4 км, 2 станції).