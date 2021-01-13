У метро Києва заходили за квитками або за 5 копійок. Історичні фото і відео

Перші станції метро в Києві були відкриті 6 листопада 1960 року. Кілька днів відбувалися презентації та екскурсії, а пасажиропотік з оплатою відкрився 12 листопада.

Замість жетонів або карт тоді використовували прості паперові квитки. Вартість одного становила 50 копійок, пише 44.

Уже за рік, у 1961 році, в метрополітені почали використовувати турнікети. Жетонів ще не було, а пройти через нього можна було, кинувши 5-копійчану монету (проїзд не подешевшав, сталася грошова реформа).

Каси на станціях працювали. Але касирки тільки міняли більші гроші на монети по 50 копійок. Така система діяла аж до 1991 року.

З 1992-го ціни на проїзд починають рости, система з 5-копійчаними монетами вже стає неактуальною, і на станціях метрополітену повертаються до практики продажу паперових квитків.

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