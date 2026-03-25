'Без тебя – нет меня': Виталий Кличко поздравил брата с 50-летием

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил с юбилеем своего брата-боксера Владимира Кличко. Легенде украинского бокса исполнилось 50 лет.

Видео дня

Поздравление мэр столицы обнародовал в своих соцсетях.

"С Днем рождения, брат! Мы вместе твоих 50 из моих почти 55. Нет прошлого времени: было, был, делал... Есть опыт, достижения, есть победы и поражения. Есть то, как ты это используешь сейчас и для будущего", – написал Виталий Кличко.

Мэр Киева вспомнил и о своем детстве, которое он провел вместе с братом и признался, что часто получал наказание от родителей из-за проделок Владимира.

"Ты – боец, брат, всегда и во всем. Человек с принципами и человек, который всегда готов за них сражаться. Ох, сколько я выгребал за твои выходки в детстве от родителей как старший брат", – рассказал Виталий Кличко.

Мэр также поблагодарил родителей за достойное воспитание, отметив важность брата в его жизни.

"Спасибо, что мы всегда рядом. Потому что без тебя – нет меня. Спасибо нашим родителям, что подарили тебя и что воспитали такое наше родство. В этом наша сила и наши победы", – добавил старший Кличко.