Друзі, як ви знаєте, атмосфера місць, де я зараз знаходжусь за своїми військовими обов’язками, не надто сприяє творчій роботі, але от мав нарешті трохи часу заглибитись у події останніх днів і маю для вас дві новини – добру і, як завжди, недобру.

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Почнемо з новин добрих: Київрада оголосила другу хвилю дерусифікації і на офіційному сайті ви можете знайти перелік об’єктів, які нині пропонуються до перейменування. Закликаю усіх небайдужих киян активно долучитись до процесу подачі пропозицій нових назв, який триватиме до 7 лютого. Після збору усіх пропозицій, експертна топонімічна робоча група, яку я маю честь очолювати, як і минулого разу, перегляне усі варіанти на предмет їх відповідності культурному та історичному ландшафту нашого тисячолітнього міста. Згодом відбудеться вже знайоме багатьом обговорення у застосунку Київ Цифровий.

А тепер до недобрих новин: Очевидно, відбулась дуже прикра помилка. У переліку об’єктів, які Київрада запропонувала киянам до перейменування, присутні два, які перейменовуватись не мають – це, відповідно, Повітрофлотський проспект та Повітрофлотська вулиця. Експертна топонімічна група, у якій, нагадаю, присутні представники провідних наукових установ, а також представник УІНП, двічі розглядала ці два об’єкти, і двічі приходила до висновку, що нічого “комуністичного" у цих назвах немає. Більше того, можливе перейменування цих об’єктів несе загрозу історії та культурі Києва. Коротко викладу основні аргументи:

1) Якщо йти за формальними ознаками, то справді, у 1923 році нинішній Повітрофлотський проспект перейменували на честь “червоного повітряного флоту". Але ті, хто активно поширюють картинки з цим рішенням чомусь не згадують, що після 1923 року проспект ще 5 разів змінював свою назву. Сучасна його назва – з 1963 року, і це рішення не містить жодних згадок про якийсь “червоний флот".

2) Під час розгляду питання Повітрофлотського проспекту на експертній групі представник УІНП чітко засвідчив, що назва проспекту не підпадає під дію норм декомунізаційного закону. Більше того, на моє конкретне питання чи давав інститут висновок щодо необхідності перейменування цього проспекту в рамках декомунізації ми почули таку ж чітку відповідь “ні". Тобто до цього часу питань щодо Повітрофлотського проспекту не виникало. Тож і я вас усіх хочу спитати: якщо Повітрофлотський проспект – це “комуністична назва", то чому його не перейменували у період 2015-2019 рр., коли висновки УІНП фактично були обов’язковими в рамках декомунізації?

3) Понад те, Повітрофлотський проспект не фігурував навіть у першому здоровезному списку з 467 об’єктів на дерусифікацію – це, нагадаю, той список, який викликав гостре обурення частини громади, і який комісія на чолі зі мною аналізувала у червні. Тобто ніяких дискусій чи реального запиту киян на перейменування цього об’єкту не було ані зараз, ані у минулі роки – хіба-що крім традиційного тролінгу держави-агресора. Це може легко перевірити кожен, зробивши пошук по мережі або у ФБ.

4) А нічого дивного і немає у тому, що запиту на перейменування проспекту не було. Адже Київ – це місто з багатою історією розвитку повітроплавання та потужною науковою школою у галузі авіабудування. Славетне Київське товариство повітроплавання на початку ХХ ст. подарувало місту, Україні та світу цілу плеяду видатних киян авіаторів та авіаконструкторів. Іменем одного з таких – Ігоря Сікорського – сьогодні називається й аеропорт у Жулянах, до якого веде Повітрофлотський проспект. А ще до нього примикає вулиця, наприклад, Авіаконструктора Антонова – це той самий Антонов, чиє конструкторське бюро у Києві створило нашу легендарну “Мрію". Саме з усім цим масивом історії міста і асоціюється у киян назва Повітрофлотського проспекту. Що тут вже говорити про Повітрофлотську вулицю у Жулянах, які в принципі нерозривно пов’язані з льотною справою та аеропортом?

Депутати Київради мають право голосувати і висловлюватись так, як вони вважають за потрібне. Але депутати, як правило, не є фахівцями в історії та культурі. Саме для того і було створено топонімічну експертну робочу групу – щоб давати фахові висновки по будь-яких пропозиціях змін у ході дерусифікації.

Наша робоча група є позапартійною та рівновіддаленою від будь-яких політичних сил. Ми робимо свою працю відповідально і на основі об’єктивних знань та фактів, а не будь-яких чи будь-чиїх ідеологічних забаганок. Наш висновок по Повітрофлотському проспекту та вулиці однозначний і зафіксований у протоколах робочої групи – цей об’єкт дерусифікації чи декомунізації не підлягає.

Я звертаюсь до тих, хто припустився цієї помилки, із закликом якнайскоріше виправити її і вилучити зі списку на дерусифікацію Повітрофлотський проспект і Повітрофлотську вулицю.