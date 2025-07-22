'Авторы уверовали в безнаказанность': Кличко раскритиковал Раду из-за решения по НАБУ и САП

Решение Верховной рады по НАБУ и САП точно не приближает Украину к Европейскому Союзу, демократии, верховенству права и законности. Именно за эти ценности сегодня гибнут наши воины в кровавой борьбе с агрессором.

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Такое мнение высказал мэр Киева Виталий Кличко, комментируя голосование в парламенте за законопроект №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП.

"Похоже, авторы и исполнители таких "нововведений" уверовали в безнаказанность своего произвола. И все быстрее тянут Украину в авторитаризм. Прикрываясь войной, уничтожая антикоррупционные органы, местное самоуправление, закрывая рот активистам и журналистам", – написал Кличко.

Вместе с тем, мэр выразил согласие с тем, что есть "немало вопросов относительно независимости, беспристрастности и соблюдения процедур законности всеми правоохранительными органами".

"Систему нужно менять, а не делать ее бультерьером власти... И не забывать, что за все действия рано или поздно придется нести ответственность – как политическую, так и по закону", – отметил Кличко.