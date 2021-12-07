Авто на скорости влетело в киоск: в 'Межигорье' иностранец совершил ДТП. Видео

В Киевской области на входе в Национальный парк "Межигорье" (село Новые Петровцы) произошла авария. Автомобиль Volkswagen Passat врезался в киоск, где продавались билеты.

Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 7 декабря, около 13 часов дня, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

На опубликованных пресс-службой кадрах видно, что авто белого цвета двигалось на большой скорости и врезалось в здание. Перед киоском находились не менее пяти человек. Им удалось отбежать от автомобиля в последние секунды.

Как сообщили правоохранители, Volkswagen Passat управлял 32-летний иностранец, гражданин Саудовской Аравии. Он не справился с управлением.

На месте происшествия находились следственно оперативная группа Вышгородского районного управления полиции и патрульные. Обстоятельства ДТП будут выяснять правоохранители.

Отметим, что за период с января по октябрь 2021 года в Украине произошло более 154 тысяч автомобильных аварий, в которых погибли более 2,5 тысяч человек и еще почти 25 тысяч получили разного рода травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошла авария с пострадавшими с участием автомобиля службы такси Uklon. Пассажир получила травмы.