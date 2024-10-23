Атмосферу не передать словами: каким был Киев в 50-х годах ХХ ст. Фото

Жители Киева часто сетуют, что город быстро теряет свою богатую зелень, хотя приезжие нередко восхищаются большим количеством зеленых зон в столице. Однако если сравнить современные фото с винтажными, разница все же становится очевидной.

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Так, в Facebook-сообществе "Клуб коренного киевлянина" появились несколько снимков киевских пейзажей, датированные послевоенными 1950-ми годами. На них можно рассмотреть центральную часть Киева в теплое время года. И городские ландшафты буквально утопают в пышной растительности.

В основном, на снимках фигурирует район Европейской площади, Владимирской горки и Мариинского парка. Даже сейчас эта местность остается одной из любимых прогулочных зон, ведь зеленые насаждения здесь берегут и за ними ухаживают.

На Владимирской горке и в Мариинском парке обустроили несколько смотровых площадок, откуда можно полюбоваться панорамой Днепра. Как видим на старых фото, за этим сюда приходить и 70 лет назад.

А вот Парковая дорога в те времена выглядела совсем иначе. В пятидесятых здесь было явно меньше машин и можно было безопасно гулять между живописными холмами высокого правого берега Днепра.

Ранее OBOZ.UA показывал, как выглядела Почтовая площадь почти столетие назад.

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