Как выглядела Почтовая площадь в Киеве почти столетие назад: интересные фото

Почтовая площадь – одна из самых древних в Киеве. Расположена она на Подоле, между Владимирским и Боричовым спусками, улицей Петра Сагайдачного, Набережно-Крещатицкой и Набережным шоссе.

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До XIX века в народе существовало также название площадь Рождества, возникшее от церкви Рождества Христова (построенной в 1810–1814 годах и уничтоженной в 1930-е годы). В 1900 году неподалеку построили Часовню Общества спасения на воде. В сети появились интересные исторические фото, показывающие, как выглядела Почтовая площадь в начале 1900-х годов.

Археологи обнаружили, что поселения на территории современной Почтовой площади существовали еще в IV веке. А во времена Київської Русі на этой местности размещалась одна из восьми торговых площадей, упоминаемых в летописях.

Первая почтовая станция на Подоле была построена только в 1846 году, но под современным названием площадь известна с первой половины XVIII века.

В мае 1861 года в церкви Рождества Христова на Почтовой площади установили гроб с телом Тараса Шевченко в ходе его перевозки в Канев.

В 1892 году там начал курсировать первый трамвай, работавший в неизменном состоянии до 1977 года.

В середине 70-х годов началось строительство станции метро. Почтовую площадь коренным образом перепланировали, расширили и даже сместили на север. Следовательно, она поглотила нижнюю часть Боричевого спуска.

Пешеходный мост был возведен в 1977-1979 годах по проекту архитектора А. В. Ильяшенко. Мост, проходивший над площадью, был снесен в течение реконструкции 2012–2013 годов.

Интересно, что в 2015 году археологи обнаружили на Почтовой площади целую улицу времен Киевской Руси. Сохранились фрагменты построек, старые частоколы и срубы, а также артефакты, датируемые периодом до XI–XIII веков.

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