Арсенальну площу в Києві показали після реконструкції. Фото і відео
У Києві відкрили Арсенальну площу після ремонту з оновленою пішохідно-рекреаційною зоною.
Як повідомили А Development у Facebook, на входах у підземний перехід змінили покриття, яке не ковзає.
Замість алергічних та аварійних тополь висадили дуби й берези. Також облаштували підняті клумби з рослинами для шумоізоляції та зонування площі.
Фонтан поки перебуває в процесі розроблення, він запроєктований зі світлом, звуком, зміною сценаріїв.
Незабаром, через 2-3 роки, буде повністю відкрито комендатуру з боку Арсенальної площі й Нікольські ворота.
На Арсенальной площади впервые за десять лет убрали забор, который перекрывал обзор на Никольские ворота. Кроме того, там появилась пешеходная зона и новые деревья. Можете полюбоваться "обновками" на видео. pic.twitter.com/BfJZ4g4kxO— Vgorode.ua Киев (@VgorodeUA) December 29, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Проєктом генплану Києва планується перенести діловий центр у промислову зону "Теличка", розташовану між Видубичами, Звіринцем, Саперною Слобідкою та Корчуватим.
Також у планах розвантажити мости через Дніпро в Києві за прикладом Європи.