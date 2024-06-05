АГУ совместно с международными институтами подготовила Концепцию восстановления местного самоуправления в Украине: Кличко сообщил детали

Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко выступил на открытии Конференции по демократическому управлению, организованной Международным республиканским институтом (IRI).

Он отметил, что в Ассоциации городов Украины совместно с международными институтами была подготовлена Концепция восстановления местного самоуправления в Украине.

"Благодарю Международный республиканский институт за то, что с 2015 года они начали социологические исследования состояния местного самоуправления в разных громадах. Сегодня уже есть результаты 9-го опроса. И если первые рейтинги были только о разнице между муниципалитетами, то с годами ваша оценка стала демонстрировать ситуацию с обеспечением демократических институтов, прозрачности и демократии, – отметил мэр Киева.

С начала полномасштабного вторжения рейтинг муниципалитетов для мэров почти потерял конкурентную составляющую.

"Мы смотрим на данные и думаем о том, как помочь тем громадам, где результаты не лучшие. Думаем, к кому обращаться за помощью и как обосновывать депутатам необходимость помощи восточным, северным или южным муниципалитетам. Потому что чувствуем ответственность не только за предоставление услуг жителям, но и за помощь военным, – Объединенным силам ВСУ.

Он отметил, что в Ассоциации городов Украины совместно с международными институтами подготовили Концепцию восстановления местного самоуправления Украины.

"Мы понимаем, какими должны быть правила, законы, чтобы институты демократии работали. Чтобы люди получали надлежащие качественные услуги. И что очень важно – чтобы люди возвращались в громады. Все это зафиксировано в Концепции, полностью соответствующей Европейской хартии местного самоуправления", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что результаты опроса важны для местного самоуправления, чтобы улучшать свою работу, чтобы сохранить результаты реформы по децентрализации. И продолжать развитие демократических принципов и институтов в Украине сегодня и после победы.

Мэр Киева и глава Ассоциации городов Украины поблагодарил спецпредставителя Правительства Германии по децентрализации, профессора Георга Мильбрадта, Группу послов G7, Конгресс местных и региональных властей Совета Европы, Совет европейских муниципалитетов и регионов, Европейский альянс городов и регионов для восстановления Украины Европейского комитета наработке стратегического видения будущего развития местного самоуправления в Украине на 10 и более лет вперед в Концепции восстановления местного самоуправления Украины.