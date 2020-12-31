Акции против незаконных застроек и беспорядка в ГАСК переместились под дом министра Чернышева

Представители общественных организаций провели акцию протеста у дома министра развития общин и территорий Алексея Чернышева в коттеджном городке "Солнечная долина" под Киевом.

Не добившись встречи с министром по его месту работы, активисты приехали требовать прекратить покрывать произвол и коррупцию в строительной сфере к нему домой, передает Kyiv Live.

"Уже более 5 недель мы добиваемся встречи с министром Чернышевым, но пока он нас не слышит. Основные требования: прекратить выдачу незаконных документов для незаконных строек, остановить все такие строительства, и заняться наведением порядка в сфере градостроительства в Киеве", – рассказала одна из активисток.

По ее словам, также среди главных требований к министру – уволить в. о. главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК) Ирину Король.

"Король издает незаконные документы на продление тотальной и уплотненной застройки в столице", – пояснила представительница общественности.

Она возмутилась тому, что министр продолжает уклоняться от общения с протестующими и не хочет услышать людей.

"И в министерстве его не поймать, и здесь не поймать. Однако акции протеста начинают наращиваться, увеличиваться. Уверена, что после Нового года у министерства борьба продолжится", – констатировала активистка.

Девушка также отметила, что правоохранительные органы в этой ситуации подыгрывают министерству развития общин и территорий и ГАСК.

"На любую застройку приезжайте – охраняет заборы полиция. Придешь в министерство с официальными бумагами – стоит полиция. Государство не должно так работать, это ненормально. Уже были столкновения, Сергей Северин (глава ОО "Стоп произвол") пришел с официальным бумагам в министерство, его не пустили, заломили, избили и бросили в СИЗО!" – рассказала представительница общественности.