Акції проти незаконних забудов та безладу в ДАБІ перемістилися під будинок міністра Чернишова

Представники громадських організацій провели акцію протесту біля будинку міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова в котеджному містечку “Сонячна долина” під Києвом.

Не домігшись зустрічі з міністром за його місцем роботи, активісти приїхали вимагати припинити покривати свавілля та корупцію в будівельній сфері до нього додому, передає Kyiv Live.

“Вже більше 5 тижнів ми добиваємося зустрічі з міністром Чернишовим, але поки що він нас не чує. Основні вимоги: припинити видачу незаконних документів для незаконних будівництв, зупинити всі такі будівництва, та зайнятися наведенням ладу в сфері містобудування в Києві”, – розповіла одна з активісток.

За її словами, також серед головних вимог до міністра – звільнити в. о. голови Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Ірину Король.

“Король видає незаконні документи на продовження тотальної і уплотнюючої забудови в столиці”, – пояснила представниця громадськості.

Вона обурилася з того, що міністр продовжує ухилятися від спілкування з протестуючими та не хоче почути людей.

“І в міністерстві його не зловити, і тут не зловити. Проте акції протестів починають нарощуватися, збільшуватися. Впевнена, що після Нового року біля міністерства боротьба продовжиться”, – констатувала активістка.

Дівчина також зазначила, що правоохоронні органи у цій ситуації підіграють міністерству розвитку громад та територій та ДАБІ.

“На будь-яку забудову приїдьте – охороняє паркани поліція. Прийдеш до міністерства з офіціальнімі паперами – стоїть поліція. Держава не повинна так працювати, це ненормально. Вже були сутички, Сергій Северин (глава ГО "Стоп свавілля") прийшов з офіційними паперами в міністерство, його не пустили, заламали, побили і кинули в СІЗО!” – розповіла представниця громадськості.