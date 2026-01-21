Национальная музыкальная академия Украины – легендарное учебное заведение на Майдане Независимости, связанное с именами классиков и воспитавшее целое поколение музыкантов; особое место в ее истории занимает ректор Олег Семенович Тимошенко, которого выпускники и коллеги вспоминают как того, кто дважды спасал консерваторию.

Что мы знаем о Национальной музыкальной академии Украины – учебном заведении, которое находится на Майдане Независимости, в самом сердце Киева?

Национальная музыкальная академия (Киевская консерватория) – институция, которая начала свое существование еще в 1863 году, тесно связана с историей украинской культуры, – издавна притягивает к себе имена выдающихся художников: от Николая Лысенко и Бориса Лятошинского до Мирослава Скорика и Владимира Горовицы.

Среди фигур, которые повлияли на лицо академии в ХХ веке, особое место занимает ректор Олег Семенович Тимошенко – педагог, дирижер, ученый и основатель современной украинской хоровой школы.

Именно он создал всемирно признанную украинскую хоровую школу, среди его учеников выдающиеся фигуры музыкального искусства Украины, руководители Национальной заслуженной академической капеллы Украины "Думка" Евгений Савчук, Камерного девичьего хора КССМШ им. Н. В. Лысенко Юлия Пучко-Колесник, коллективов, которые сейчас занимают первые места мировых рейтингов.

А также в перечень выдающихся выпускников академии входят имена Аллы Шейко, Виктора Петриченко, Людмилы Шумской, Павла Ковалика и многих других. Под его влиянием выросло поколение, которое дало академии и стране новые имена и творческие достижения.

В свое время Олег Семенович дважды спасал главный художественный ВУЗ нашего государства, именно при его руководстве в Академии появилось первое современное общежитие, а сама Консерватория получила статус Национальной.

Выпускники вспоминают и драматические эпизоды: попытки перевести консерваторию в другие части города или предоставить ее помещения под другие цели, предложения взяток и компромиссные проекты – против этого категорически выступал Тимошенко, отстаивая интересы учебного процесса и культурного наследия.

"Мы идем в ногу с европейскими консерваториями и сегодня Национальная музыкальная академия Украины является тем музыкальным центром, который готовит профессиональные кадры на уровне нашей эпохи", – в свое время отмечал он.

Олег Семенович возглавлял академию 22 года. Его период возглавления стал эпохой, которая сформировала современную систему музыкального образования в Украине. Сегодня память о нем чтят мемориальной доской на фасаде академии – знак признания вклада, выходящего за пределы одного учреждения.

Фигура Олега Семеновича Тимошенко остается важной составляющей истории украинского музыкального образования – как свидетельство эпохи, ее достижений и вызовов.

Осмысление деятельности таких фигур, как Тимошенко, является частью формирования культурной памяти: диалог между традицией и современностью, преемственностью и обновлением, который позволяет выстраивать ответственное культурное будущее. Обращение к именам великой школы – это не только акт чествования, но и возможность задуматься, какие ценности и стандарты мы передаем дальше будущим поколениям музыкантов и художников.

Это приглашение к диалогу о том, какие ценности мы передаем дальше и как формируем будущее, не избегая сложных страниц собственной истории.