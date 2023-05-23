'Агрессивно себя вел и нецензурно выражался': в полиции Киева разъяснили скандал с задержанием мужчины в метро. Видео

В понедельник, 22 мая, в сети распространились кадры конфликта пассажира с ребенком и полицейского на станции метро "Зверинецкая" в Киеве. В полиции объяснили, что на самом деле ссору спровоцировал именно мужчина – он подошел к правоохранителю и начал нецензурно выражаться.

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Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Киеве в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Полицейский заподозрил, что у гражданина при себе могли быть запрещенные предметы, поэтому попросил мужчину открыть рюкзак, а также предоставить документы. Пассажир отказался выполнить просьбу и вел себя при этом агрессивно рядом с ребенком.

В частности, мужчина угрожал ударить правоохранителя и никак не реагировал на его замечания.

На место происшествия прибыли сотрудники Департамента главной инспекции и соблюдения прав человека и ювенальная полицейская. Они и выяснили все обстоятельства случившегося.

"По требованию предъявить документы, удостоверяющие личность пассажира, и осмотреть содержимое рюкзака, мужчина категорически отказался, начал шарить в карманах, поэтому оценивая риски для окружающих и ребенка полицейский задержал незнакомца", – сказано в сообщении.

Закончилось все тем, что на киевлянина 1968 года рождения были составлены админматериалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Выяснилось также, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за домашнее насилие.

Отметим, что вместе с ребенком все время находилась ювенальная полицейская – она успокоила девочку и поддерживала ее, пока полиция обыскивала ее отца.

"Отмечаем, что в Украине продолжается военное положение, а поэтому с целью обеспечения правопорядка полицейские и дальше продолжают выборочно проверять документы у жителей города, поэтому просим с пониманием относиться к таким мерам и содействовать правоохранителям в исполнении ими служебных обязанностей", – подчеркнули в полиции.

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