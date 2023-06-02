'А можно этот гребаный Patriot забрать?' Киевлянка призвала вывезти ПВО из Киева на Запад Украины. Видео

В то время, как оккупационные войска РФ каждый день нещадно обстреливают Киев дронами и ракетами, одна из жительниц столицы захотела, чтобы систему ПВО Patriot, которая спасает украинцам жизни, вывезли из города. Блогерша заявила, что работа ЗРК мешает ей спать и потребовала, чтобы его вывезли в западные области страны.

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Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в социальной сети. Украинка назвала систему противовоздушной обороны "гребаным пэтриотом" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Блогерша захотела, чтобы жители западных областей "тоже не поспали".

"Меня мучает один вопрос: можно этот гребаный патриот забрать куда-нибудь на недельку, например, на западную Украину. Ничего личного, просто выспаться. Пусть не поспят немножко они, а то расслаблено себя чувствуют. Даже комендантского часа нет", – сказала девушка.

Также она ехидно заявила, что надеется, что "за такое желание наша доблестная страна в СБУ не вызывает".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на четверг, 1 июня, российские оккупационные войска атаковали Киев ракетами, в столице прозвучало много громких взрывов – более десяти лишь за несколько минут. Силы ПВО сбили вражеские цели, однако падение их остатков привело к разрушениям и, к сожалению, погибшим и травмированным, среди которых есть дети.

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