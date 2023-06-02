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"А можно этот гребаный Patriot забрать?" Киевлянка призвала вывезти ПВО из Киева на Запад Украины. Видео

Ольга Липич
Кияни
1 минута
27,2 т.
'А можно этот гребаный Patriot забрать?' Киевлянка призвала вывезти ПВО из Киева на Запад Украины. Видео

В то время, как оккупационные войска РФ каждый день нещадно обстреливают Киев дронами и ракетами, одна из жительниц столицы захотела, чтобы систему ПВО Patriot, которая спасает украинцам жизни, вывезли из города. Блогерша заявила, что работа ЗРК мешает ей спать и потребовала, чтобы его вывезли в западные области страны.

Видео дня

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в социальной сети. Украинка назвала систему противовоздушной обороны "гребаным пэтриотом" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Блогерша захотела, чтобы жители западных областей "тоже не поспали".

"Меня мучает один вопрос: можно этот гребаный патриот забрать куда-нибудь на недельку, например, на западную Украину. Ничего личного, просто выспаться. Пусть не поспят немножко они, а то расслаблено себя чувствуют. Даже комендантского часа нет", – сказала девушка.

"А можно этот гребаный Patriot забрать?" Киевлянка призвала вывезти ПВО из Киева на Запад Украины. Видео

Также она ехидно заявила, что надеется, что "за такое желание наша доблестная страна в СБУ не вызывает".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на четверг, 1 июня, российские оккупационные войска атаковали Киев ракетами, в столице прозвучало много громких взрывов – более десяти лишь за несколько минут. Силы ПВО сбили вражеские цели, однако падение их остатков привело к разрушениям и, к сожалению, погибшим и травмированным, среди которых есть дети.

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