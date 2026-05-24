'40% предметов из экспозиции потеряно': какие последствия атаки РФ по музею 'Чернобыль'. Видео

В ночь с 23 на 24 мая страна-террорист снова устроила очередную массированную атаку на Киев. Она продолжалась более четырех часов подряд. В частности, во время обстрела, был уничтожен Национальный музей "Чернобыль".

В музее хранились уникальные документы, вещи и обновленная экспозиция, которую открыли в конце апреля этого года. В МВД рассказали о последствиях циничной атаки и отметили, что 40% предметов из экспозиции было потеряно.

Спасатели ГСЧС более 15 часов ликвидировали пожары, которые возникли в результате комбинированной атаки России по нашим городам и общинам. Демонтаж опасных конструкций продолжается до сих пор.

К сожалению, возросло количество раненых: только в Киеве к медикам обратились более 80 человек, из них трое детей. Полицейские столицы приняли уже более 540 заявлений о поврежденном имуществе.

Сегодняшним ударом Россия пыталась уничтожить не только жизнь, но и память. Около 40% музейных предметов из экспозиции Национального музея "Чернобыль" безвозвратно утрачены.

Спасатели и работники музея сразу после удара начали эвакуацию экспонатов. В частности, удалось сохранить предметы из фондохранилищ, картину Марии Примаченко и флаг Украины, который был установлен на ЧАЭС сразу после деоккупации в 2022 году.

"Спасибо каждому, кто работает на местах обстрелов: спасателям, полицейским, гвардейцам, медикам, коммунальщикам. Сегодня на улицах столицы мы встретили и сотни волонтеров, которые помогали экстренным службам. В моменты террора украинцы в очередной раз демонстрируют всему миру свое единство и силу", – отметили в МВД.

Напомним, что вечером, 24 мая, в полиции показали кадры первых минут после удара Российской Федерации по Киеву. Видео было снято на бодикамеры патрульных.

Что предшествовало

Массированная атака на столицу началась в ночь на 24 мая. В Киеве прозвучала серия мощных взрывов. По предварительным данным, в течение двух минут первой волны атаки враг выпустил по городу не менее восьми ракет типа "Искандер". Все детали террористического российского обстрела можно узнать здесь.

В частности, российская ракета прямым попаданием уничтожила одно из подразделений ГСЧС в Киеве. Удар уничтожил 10 пожарных автомобилей. Кроме того, в момент атаки на локации находилась очередная смена – около 30 чрезвычайников.

