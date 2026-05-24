'Деблокировали двери, эвакуировали раненых': в полиции показали кадры первых минут после удара РФ по Киеву. Видео

Вечером, 24 мая, в полиции показали кадры первых минут после удара Российской Федерации по Киеву. Видео было снято на бодикамеры патрульных.

Они, в частности, деблокировали двери и эвакуировали раненых, рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Вместе со спасателями, медиками, госпитальерами и неравнодушными гражданами правоохранители помогали пострадавшим, разбирали завалы, и оказывали домедицинскую помощь.

"Этой ночью враг совершил массированную атаку на столицу, применив различные виды дальнобойного вооружения: крылатые и баллистические ракеты, а также ударные БпЛА. Взрывы раздавались в разных районах города. Одними из первых на места попаданий прибыли патрульные. К сожалению, в результате атаки есть травмированные и погибшие. Искренние соболезнования родным и близким", – говорится в подписи под видео.

В полиции также добавили, что на местах вражеских ударов продолжают работать все специальные службы.

Что предшествовало

Массированная атака на столицу началась в ночь на 24 мая. В Киеве прозвучала серия мощных взрывов. По предварительным данным, в течение двух минут первой волны атаки враг выпустил по городу не менее восьми ракет типа "Искандер". Все детали террористического российского обстрела можно узнать здесь.

В частности, российская ракета прямым попаданием уничтожила одно из подразделений ГСЧС в Киеве. Удар уничтожил 10 пожарных автомобилей. Кроме того, в момент атаки на локации находилась очередная смена – около 30 чрезвычайников.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за российской атаки на Киев в ночь на 24 мая, уничтожен Национальный музей "Чернобыль". В музее хранились уникальные документы, вещи и обновленная экспозиция, которую открыли в конце апреля этого года.

