10 сентября в Киеве впервые состоится Международный форум Recovery 360°

В четверг, 10 сентября, КВЦ "Парковый" в Киеве на один день превратится в площадку, посвященную трансформации санаториев, велнес-центров и реабилитационной инфраструктуры Украины в современную систему длительного восстановления. Впервые состоится новый Международный форум Recovery 360°. Организатор мероприятия – Всеукраинская ассоциация физической медицины, реабилитации и курортологии.

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Форум поднимет важные вопросы, касающиеся едва ли не каждого украинца: что происходит с человеком после больницы? Ведь обычно острая стадия лечения – лишь начало пути. После выписки из больницы человеку необходимо физическое, ментальное и социальное восстановление, а затем – возвращение в семью, к профессии, в сообщество и к повседневной жизни.

Полномасштабная война обострила эти вопросы. В длительном восстановлении нуждаются не только военные и ветераны после ранений и длительного пребывания в боевых условиях, но и члены их семей, а также гражданские лица, пострадавшие в результате войны. Поэтому особое внимание Форума Recovery 360° будет сосредоточено на готовности учреждений работать с ветеранами и людьми с инвалидностью. И речь здесь идет не только о пандусах, лифтах или адаптированных помещениях, но и о надлежащей подготовке персонала, новых правилах коммуникации, понятных услугах и финансовых механизмах.

Главные истории дня

Recovery 360° объединит представителей государства, медицинского и реабилитационного сообществ, санаторно-курортных учреждений, wellness- и SPA-центров, обществ, ветеранских организаций, международных фондов, инвесторов и бизнеса.

В центре программы форума – государственная политика, инвестиции и государственно-частное партнерство, а также европейский опыт курортологии и реабилитации. Помимо основной сценической программы, будут работать экспо-зона, биржа потребностей, нетворкинг и Q&A-сессии, а также медиазона.

"Главная цель нашего форума – сформировать в Украине целостную систему долгосрочного восстановления на базе уже имеющейся санаторно-курортной и реабилитационной инфраструктуры, – рассказывает председатель Всеукраинской ассоциации физической медицины, реабилитации и курортологии Ирина Сисоенко. – Эта система должна быть понятной для государства, доступной для людей и в то же время привлекательной для инвестиций. Так, в Украине работают сотни санаторно-курортных, реабилитационных и wellness-центров, имеются богатые природные лечебные ресурсы (минеральные воды, грязи, соли) и сформировалась многолетняя школа курортологии. Впрочем, сейчас настало время переосмыслить этот ресурс, модернизировать его и адаптировать к новым потребностям украинцев и вызовам, стоящим сегодня перед нашей страной. Именно вокруг этой задачи формируется Recovery 360°".

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