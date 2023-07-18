10 киевлян заболели острой кишечной инфекцией: врачи посоветовали, как избежать заболеваний
В Киеве 17-18 июля 10 человек заболели острой кишечной инфекцией. Вероятной причиной могло стать употребление ими 15-17 июля некачественной еды в заведении общественного в Подольском районе столицы.
Известно, что на ухудшение самочувствия пожаловались жители Оболонского, Днепровского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов. Об этом сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики болезней в Facebook.
В настоящее время все больные получают лечение в медицинских учреждениях Киева. Врачи и специалисты Центра проводят необходимые бактериологические обследования на кишечную группу инфекций.
"ГУ "Киевский городской ЦКПБ Минздрава Украины" проинформировало ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве и Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) о случаях заболевания. Начато эпидемиологическое расследование", – сказано в сообщении.
В Центре напомнили пять главных правил, которые позволяют сделать питание безопасным.
Поддерживайте чистоту:
– мойте руки перед тем, как брать продукты или готовить еду;
– мойте руки после посещения туалета;
– вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности, которые используете для приготовления пищи;
– защищайте кухню и продукты от насекомых, грызунов и других животных.
Отделяйте сырую пищу от готовой:
– отделяйте сырое мясо и морепродукты от других пищевых продуктов;
– для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными кухонными принадлежностями, в частности ножами и разделочными досками;
– храните продукты в закрытой посуде, чтобы избежать контакта между сырыми и готовыми продуктами.
Тщательно готовьте еду:
– тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, яйца и морепродукты;
– доводите блюда до кипения, чтобы они готовились не менее чем при 70 °С;
– сок мяса или птицы во время приготовления должен быть прозрачным, а не розовым;
– тщательно подогревайте приготовленную еду.
Храните пищу при безопасной температуре:
– не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа;
– храните приготовленные блюда горячими (60 °С) вплоть до подачи на стол;
– не храните пищу слишком долго, даже в холодильнике;
– не размораживайте продукты при комнатной температуре.
Используйте безопасную воду и свежие продукты:
– используйте чистую или очищенную воду;
– выбирайте свежие и неиспорченные продукты;
– тщательно мойте овощи и фрукты, особенно если будете употреблять их сырыми;
– не употребляйте продукты, у которых истек срок годности;
– не покупайте продукты на стихийных рынках.
"В случае появления первых симптомов острых кишечных заболеваний обязательно обратитесь к врачу!" – напомнили украинцам.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в июле в Оболонском районе Киева зафиксировали три случая заболевания острой кишечной инфекцией. Предварительно, вероятной причиной болезни могло стать употребление некачественной кондитерской продукции одной из торговых сетей столицы.
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