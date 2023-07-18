10 киевлян заболели острой кишечной инфекцией: врачи посоветовали, как избежать заболеваний

В Киеве 17-18 июля 10 человек заболели острой кишечной инфекцией. Вероятной причиной могло стать употребление ими 15-17 июля некачественной еды в заведении общественного в Подольском районе столицы.

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Известно, что на ухудшение самочувствия пожаловались жители Оболонского, Днепровского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов. Об этом сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики болезней в Facebook.

В настоящее время все больные получают лечение в медицинских учреждениях Киева. Врачи и специалисты Центра проводят необходимые бактериологические обследования на кишечную группу инфекций.

"ГУ "Киевский городской ЦКПБ Минздрава Украины" проинформировало ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве и Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) о случаях заболевания. Начато эпидемиологическое расследование", – сказано в сообщении.

В Центре напомнили пять главных правил, которые позволяют сделать питание безопасным.

Поддерживайте чистоту:

– мойте руки перед тем, как брать продукты или готовить еду;

– мойте руки после посещения туалета;

– вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности, которые используете для приготовления пищи;

– защищайте кухню и продукты от насекомых, грызунов и других животных.

Отделяйте сырую пищу от готовой:

– отделяйте сырое мясо и морепродукты от других пищевых продуктов;

– для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными кухонными принадлежностями, в частности ножами и разделочными досками;

– храните продукты в закрытой посуде, чтобы избежать контакта между сырыми и готовыми продуктами.

Тщательно готовьте еду:

– тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, яйца и морепродукты;

– доводите блюда до кипения, чтобы они готовились не менее чем при 70 °С;

– сок мяса или птицы во время приготовления должен быть прозрачным, а не розовым;

– тщательно подогревайте приготовленную еду.

Храните пищу при безопасной температуре:

– не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа;

– храните приготовленные блюда горячими (60 °С) вплоть до подачи на стол;

– не храните пищу слишком долго, даже в холодильнике;

– не размораживайте продукты при комнатной температуре.

Используйте безопасную воду и свежие продукты:

– используйте чистую или очищенную воду;

– выбирайте свежие и неиспорченные продукты;

– тщательно мойте овощи и фрукты, особенно если будете употреблять их сырыми;

– не употребляйте продукты, у которых истек срок годности;

– не покупайте продукты на стихийных рынках.

"В случае появления первых симптомов острых кишечных заболеваний обязательно обратитесь к врачу!" – напомнили украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в июле в Оболонском районе Киева зафиксировали три случая заболевания острой кишечной инфекцией. Предварительно, вероятной причиной болезни могло стать употребление некачественной кондитерской продукции одной из торговых сетей столицы.

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