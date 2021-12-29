Актер из "Сватов" получил награду от Минобороны России и Путина

Младший сын звезды "Сватов" Федора Добронравова, российский актер Виктор Добронравов получил медаль "Памяти героев Родины" от Министерства обороны РФ. Такую награду правительство страны-агрессора вручает за развитие своей военной истории и реализацию общественных проектов историко-патриотической направленности.

Как пишет izvmor.ru, Добронравов-младший получил медаль вместе с создателями пропагандистского фильма "Герой 115". Эта кинолента рассказывает об участнике Второй мировой Иване Рослове, которому присвоили "Золотую Звезду" Героя Советского Союза под №115.

В этом кино Виктор сыграл главную роль. Среди награжденных также режиссер кинокартины Василий Чигинский, генеральный продюсер Марина Яценко, композитор Виктор Сологуб, автор сценария Наталья Шумак.

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Указ о медали для этих деятелей подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Добавим, что медаль "Памяти героев Отечества" также есть у Олега Газманова, Василия Ланового, Василия Ливанова, главы центризбиркома РФ Элли Памфиловой и других.

Украинским зрителям Виктор Добронравов известен по сериалу "Не родись красивой", в котором сыграл курьера.

Кроме того, в последнем сезоне "Сватов" Виктор играет вместе с отцом Федором. Сын знаменитости предстал в образе Ивана Степановича Будько в молодости.

Трейлер седьмого сезона скандального сериала "Сваты" студии "Квартал 95", который транслирует телеканал 1+1, можно посмотреть тут.

Коротко о звезде:

Виктор Добронравов родился 8 марта 1983 года в Таганроге (РФ). В 2004-м окончил театральное училище имени Щукина.

Его отец, Федор Добронравов, – актер театра и кино, заслуженный артист России. Получил большую популярность благодаря сериалу "Сваты".

Как писал OBOZREVATEL, 20 декабря украинские зрители увидели премьеру седьмого сезона "Сватов", которые не выходили на экраны больше восьми лет. Некоторые поклонники семейства Будько-Ковалевы уже после первой серии заявили, что разочаровались в сюжете новых эпизодов.