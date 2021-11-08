Звезда 'Крепостной' Цымбалюк рассказал о продолжении сериала

Украинский актер Тарас Цымбалюк рассказал о том, стоит ли ждать продолжение популярного сериала "Крепостная". По его словам, всего будет четыре сезона, последний из которых покажут осенью 2022 года.

Соответствующее заявление он сделал в Instagram-stories. Актер, отвечая на вопросы поклонников, отметил, что "уже третий месяц идут съемки четвертого завершающего сезона сериала "Крепостная" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Кроме этого, у Цымбалюк поинтересовались – сразу же ли его приняли на роль коваля Назара в "Крепостную", на что он ответил нет, и объяснил почему.

"Сначала я пробовался на роль Алексея Косача и Григория Червинского. И только через какое-то время я пришел на пробы Назара", – написал Цымбалюк.

По его словам, роль стала для него очень важной.

"Персонаж – глубокий. Со своей правдой. Очень драматичный. В каждой сцене есть что играть", – признался Тарас.

Он добавил, что не представлял, что в 2021 году роль Назара будет одной из главных в третьем сезоне.

Также актер написал, что ему поступает очень много отзывов про новый сезон сериала, а особенно про сцены с Орысею (экранная жена Назара, скончавшаяся после родов). Он поблагодарил своих поклонников и съемочную группу, в частности оператора Сергея Ревуцкого, режиссера Феликса Герчикова, гримеров, костюмеров и других.

"Когда есть что играть, вдвойне приятнее работать над ролью. Но эта сцена на кладбище, например, далеко не только моя заслуга. "Крепостную" снял лучший оператор страны и его замечательная команда. Режиссер, который не отпускал ни одной сцены без максимального наполнения. И еще целая куча людей, которая трудилась над этими кадрами", – подчеркнул актер.

Напомним:

1 ноября состоялась премьера нового сезона "Крепостной". В первых сериях зрителям раскрыли ответ на главный вопрос: жив ли Андрей Жадан, любимый Кати Вербицкой? Подробнее можно прочитать по ссылке тут.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что продюсер "Крепостной" дала эксклюзивный комментарий и рассказала, что ожидать от финала 3 сезона.