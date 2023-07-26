Жуткое проклятье или случайность? Пять актеров, погибших после съемок в фильмах ужасов

Смотреть фильмы ужасов мало кто любит, а сниматься в них – вызов, на который соглашаются далеко не все актеры. И дело здесь не в банальном сценарии или неинтересном сюжете, а в страхе окружить себя жуткой аурой, которая часто витает на площадке во время съемок хорроров. Более того, в Голливуде есть целая категория ужастиков, которые называют "проклятыми", поскольку они омрачены трагическими событиями, а именно смертями.

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OBOZREVATEL расскажет об актерах, которые погибли после съемок в культовых фильмах ужасов. Одни фаны верят в то, что смерть их кумира мистическим образом связана с причастностью к хоррорам, другие стараются придерживаться теории, что все это – чистой воды случайность.

Бриттани Мерфи, "Не подавай виду"

Смерть Бриттани Мерфи стала большим потрясением для киноманов по всему миру. 32-летняя актриса была на пике своей популярности, как вдруг ее сердце перестало биться. Самое жуткое, что это случилось в разгар съемок мистического триллера "Не подавай виду", где звезда воплотила роль врача-психиатра по имени Сьюзен. Официальной причиной смерти актрисы назвали пневмонию, осложненной железодефицитной анемией и передозировкой лекарственных препаратов. Однако спустя некоторое время при таких же обстоятельствах погиб супруг актрисы, продюсер Саймон Монджек. Департамент здравоохранения после этого озвучил дополнительную версию о том, что причиной обеих смертей мог стать грибок.

Джек МакГоурэн и Василики Маляру, "Изгоняющий дьявола"

Фильм "Изгоняющий дьявола" 1973 года снискал славу одного из самых страшных фильмов в мире. Его история создания содержит мистические события, которые добавили этому проекту еще большего ужаса. В частности, во время съемок случился пожар, который повредил декорации, а позже молния ударила в католический крест, который был использован в фильме. Продюсеры были настолько напуганы происходящим, что даже приглашали священника, дабы тот освятил всю съемочную группу. Это, увы, не помогло. В общей сложности во время и после работы над картиной погибло 9 человек, включая актеров и технический персонал.

Среди них – исполнитель роли Берка Деннингса – Джек МакГоурен, и Василики Маляру, сыгравшая Мэри Каррас. Сообщается, что МакГоурен заразился гриппом во время эпидемии болезни в Лондоне и умер от осложнений в день премьеры. А Василики Маляру, которой на момент съемок было уже 89 лет, умерла по "естественными причинами", как указано в медицинских отчетах.

Бела Лугоши, "План 9 из открытого космоса"

Белу Лугоши можно считать официальным лицом Дракулы в старых американских хоррорах. Он сыграл различных оборотней и вампиров в десятках жутких фильмов. Незадолго до своей смерти, актер познакомился с известным режиссером Эдом Вудом, которого называли "худшим в истории". Они даже начали сотрудничать – Лугоши снялся не в одной картине режиссера. Последним проектом, в котором участвовал актер, стал научно-фантастический ужастик "План 9 из открытого космоса". Лугоши умер от сердечного приступа прямо во время съемок. На тот момент было снято всего десять минут материала. После его смерти Вуду пришлось использовать архивные кадры с изображением актера, чтобы закончить работу.

Алия, "Королева проклятых"

Обладательница трёх наград American Music Awards и двух MTV VMA, которая также пять раз номинировалась на "Грэмми", трагически погибла на пике своей славы и успеха в 2001 году в возрасте 22 лет. Алия стала жертвой авиакатастрофы – самолет, в котором она летела, разбился на Багамах. Самое интересное, что в тот день певица не должна была садиться на борт, но в последнюю минуту она скорректировала свои планы и решила лететь. А самое жуткое, что за месяц до трагедии Алия сыграла королеву вампиров Акашу в экранизации готического романа Энн Райс "Королева проклятых". Ее героиня впоследствии стала главной антагонисткой фильма. Поклонники до сих пор делятся теориями о том, что гибель молодой звезды – это не случайность.

Доминик Данн, Уилл Сэмпсон, Джулиан Бек и Хезер О’Рурк, "Полтергейст"

Эта культовая кинолента, как и "Изгоняющий дьявола", омрачена целой цепочкой трагических событий. Исполнительница роли Даны Фрилинг – Доминик Данн – погибла первой через четыре месяца после выхода фильма. На тот момент ей было всего 22 года. На молодую актрису напал ее бывший бойфренд и пытался задушить. Знаменитость впала в кому, из которой так и не вышла.

Следующей жертвой стала Хезер О’Рурк, которая сыграла младшую сестру Даны Фрилинг. На момент съемок первой части ей было всего шесть лет. Юная актриса попрощалась с "Полтергейстом" летом 1987 года, а уже в 1988-м стало известно о ее смерти. 12-летняя девочка, согласно заключению врачей, умерла от врожденной болезни, которая привела к инфекции и последующему септическому шоку.

Третий в этом трагическом списке – Уилл Сэмпсон, который сыграл в хорроре шамана Тейлора. Как утверждают некоторые инсайдеры, актер действительно считал, что съемочная площадка фильма "проклята". Более того, он проводил ритуал древних индейцев, который якобы должен был "изгнать бесов" и уберечь всех причастных к картине. Ритуал не сработал, и Сэмпсон скончался после рискованной операции по трансплантации сердца и легкого. Это случилось спустя несколько месяцев после выхода второй части "Полтергейста".

В той же второй части зрители могут увидеть на экранах мрачного проповедника, которого сыграл Джулиан Бек. Он также скончался буквально сразу после завершения работы над фильмом. Сообщается, что еще до начала съемок у актера диагностировали рак.

Ранее OBOZREVATEL писал о фильмах, которые называют "проклятыми". Съемки этих кинолент окутаны мистикой и связаны с трагедиями. Все подробности – в нашем материале.

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