Завершились съемки художественного фильма 'Буча': что о нем известно

13 сентября прошлого года в День города Буча сценарист и кинопродюсер Александр Щур и режиссер Станислав Тиунов презентовали тизер-трейлер к своему фильму "БУЧА". которым продолжалось почти год, некоторое время также занял процесс получения разрешений у родственников жертв трагедии и участников тех событий.

Фильм "БУЧА" – художественная драма, сюжет которой основан на реальных событиях. Главный герой – иностранец, решивший бороться со злом в стране, которая стала для него домом.

Съемки фильма проходили в Киевской области в марте и апреле 2022 года и заняли 28 съемочных дней, а последние кадры были сняты в августе этого года на горе Говерла. Сейчас идет период постпродакшена, а фильм будет готов к весне 2024 года. Производством фильма занимается кинокомпания LEVEL.

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Главные роли в фильме БУЧА сыграли известный польский актер театра и кино Цезарий Лукашевич (Cezary Lukaszewicz) и звезда украинского кино Вячеслав Довженко.

В съемках команде помогали Министерство обороны Украины, Генеральный штаб ВСУ, ГУР МО Украины, Государственная погранслужба Украины, Национальная полиция Украины, Киевский городской совет, Киевская областная военная администрация и крупнейшая украинская киностудия Film.UA Group. также выступает в роли копродюсера и дистрибьютора ленты.

Сюжет киноленты основан на событиях, произошедших в городах Буча, Ворзеля и Гостомеля во время российской оккупации в феврале-марте 2022 года. Фильм расскажет о спасении местных жителей Константином Гудаускас – гражданином Казахстана, который получил убежище в Украине и проживал в Буче. С началом российского вторжения благодаря своему казахстанскому паспорту он имеет возможность проезжать на оккупированную российскими войсками территорию и вывозить мирных жителей. Константин не только спасает людей, но и своими глазами видит весь ужас войны и оккупации.

Над фильмом работала группа из 80 специалистов и снялось более 120 актеров, среди которых такие известные имена, как Никон Федотов, Александр Печерица, Сергей Стрельников, Анастасия Нестеренко, Артемий Егоров, Сергей Смеян, Владимир Захаренков и другие, а также 700 актеров массовых сцен.

"У нас есть две главные цели. Первая – это противостоять российской пропаганде во всем мире, – рассказывает Александр Щур, автор сценария и продюсер фильма "БУЧА".

– Кино – это один из мощных инструментов донесения месседжей мира. Если кто-то думает, что все в Европе, США знают точно, что у нас происходило, и верят только нам, то, к сожалению, он глубоко ошибается. Россияне уже сняли и показывают пропагандистские фильмы "Азовсталь. Освобождение и Свидетель со своей версией событий в Мариуполе и Буче. Есть вероятность, что мир наглядится российским фильмам и примет их нарративы. Мы должны доносить истину!

Наша вторая цель – почтить память погибших. При работе над сценарием мы встречались со всеми героями или родственниками погибших. И первое, что мы спрашивали – не против ли они рассказать свою историю для фильма и нужен ли такой фильм. И все они отвечали: "Да, мы хотим, чтобы об этом узнали во всем мире".

Во время работы над сценарием команду фильма консультировал Алексей Кругляченко – врач-психиатр и клинический психолог с 20-летним клиническим опытом, прошедший стажировку в Мичиганском университете по теме ПТСР:

"Сейчас у нас существует ПТСР в размерах государства. Один из признаков – избегание травмирующих воспоминаний. Это лечится с помощью лекарства и психотерапии. В психотерапии один из доказанных эффективных методов – когнитивно-поведенческая терапия. К примеру, экспозиционная терапия – когда пациента постепенно сближают с источником стресса и травмы. Игровое кино позволяет сгладить углы и постепенно сближать даже жертвы с самой причиной травмы. Поэтому художественный фильм может быть психотерапевтическим для тех, кто все это пережил.

Режиссер ленты "БУЧА" Станислав Тиунов: "Воздушная тревога во время съемок в центре Киева, 4 часа града и молний на Говерле, 20 съемочных часов под дождем и многое другое, не на секунду не пошатнули ни одного участника нашей команды. Все выложились на максимум и были заряжены на результат. Спасибо каждому, это большая честь".

Параллельно со съемками в последний год фильм был представлен на самых влиятельных мировых киноплощадках – на специальном ивенте, посвященном фильму, European Film Market Берлинского международного кинофестиваля (Берлинале) в феврале этого года, а также в Нью-Йорке и Бостоне в рамках отдельных показов. В начале сентября рабочие материалы фильма были представлены на 80-м Юбилейном Международном Кинофестивале в Венеции La Biennale di Venezia и Toronto International Film Festival. Продюсер фильма пригласили предоставить интервью для радио канадской медиакорпорации CBC News в 8 разных городах.

8 октября рабочие материалы фильма "БУЧА" будут показаны на специальном событии "Art against propaganda", которое пройдет в Университетском клубе в Нью-Йорке. Специальным гостем мероприятия станет Семен Дукач – управляющий директор Techstars, также известный как ведущий бизнес-ангел. А соорганизатором вечера и его ведущей станет известная американская писательница Митке Пердю. Кроме того, рабочие материалы будут представлены для профессорского состава в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

За новостями и ходом съемки ленты можно следить в Facebook и Instagram и на официальном сайте фильма bucha.film.