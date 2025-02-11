'На захід від сходу': в Украине представили документальный проект о Краматорске, который уже 10 лет противостоит оккупантам

8 февраля в 18:00 на youtube-канале "Суспільне Новини" состоялась премьера документального проекта "На захід від сходу". Краматорск, город, оказывающий сопротивление уже более 10 лет, стал центром трогательной истории расследователей "Суспільного".

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С 2022 года команда редакции расследований раскрывает военные преступления и идентифицирует российских военных преступников. В этих расследованиях зрители встречают людей и их истории, видят лица российских оккупантов и узнают о зверствах, которые те совершили в Украине.

Города, которые всегда были героями второго плана, в проекте "На захід від сходу" стали его центром. Журналистка "Суспільного" Алла Садовник рассказала о Краматорске через историю борьбы и гибели 16-летнего краматорца Степана Чубенко, через истории осужденных и ненаказанных его убийц, через видения и переживания местных жителей.

"После стольких посещений Краматорска с 2014 года только сейчас удалось наконец-то исследовать глубину этого города. Его энергетику и неповторимые видения, от проспектов с промышленными пейзажами на горизонте до двориков в "старом городе", где повсюду разбросана чья-то память. Своя неповторимость была и у Мариуполя, Бахмута, Лисичанска, Северодонецка и Курахово, Марьинки и Селидово...

Этот список все больше, и все труднее его осознавать. Мы говорили с Инной (шеф-редактор редакции расследований "Суспільного". – Ред.) о том, как важно зафиксировать, сберечь на кадрах хотя бы Краматорск в его нынешнем историческом состоянии и виде, ведь так много городов мы не успели снять…

И мы рассказали о городе, и именно через историю героя Степана Чубенко, который стал одним из первых символов несокрушимости украинского Донбасса. И именно глазами журналистки Аллы Садовник, полюбившей этот город по-настоящему. Это один из самых ответственных для меня фильмов за время работы на "Суспільном", и я очень рад, что он случился", – комментирует Владислав Васильченко, режиссер проекта.

Краматорск с 2014 года стал опорой украинскости в Донбассе. Пожалуй, это один из немногих городов, у которого есть свое лицо, и оно отражается в истории Степана Чубенко. Оба формировались в русифицированной среде. Их обоих хотели забрать россияне – город отстоял свое место на карте Украины, а Степан отдал свою жизнь за проукраинскую позицию. В свои 16 он готовился присоединиться к украинской армии, пел гимн Украины, носил украинскую символику, перешел на украинский, читал Шкляра и про УПА, организовывал проукраинские митинги.

"Краматорск – город, который мы боимся потерять и, надеюсь, не потеряем. Но мы не могли не рассказать его истории, истории его жителей, не могли не снять кадры города, который на грани между гражданской жизнью и войной, где любви больше, чем боли, но где боль повсюду. Мы не успели рассказать о Покровске, Бахмуте, Северодонецке и других уничтоженных россиянами украинских городах и селах. Поэтому рассказать о Краматорске и его борьбе было важно", – говорит Алла Садовник.

О жизни Краматорска сейчас, поисках незаконно заключенного Степана, суде над его убийцами и о том, почему Украине так и не удалось экстрадировать из россии своих же граждан до полномасштабного вторжения узнавайте в проекте "На захід від сходу" на youtube-канале "Суспільне Новини" уже в эту субботу.

Над проектом "На захід від сходу" работали:

режиссер – Владислав Васильченко;

автор сценария – Инна Билецкая, Алла Садовник;

оператор-постановщик – Светлана Коваль;

композитор, режиссер монтажа – Александр Стратонов;

журналистки – Анна Калаур, Наталья Стратонова;

оператор – Николай Замковой;

продюсер – Ольга Татаренко.

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