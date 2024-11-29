Полномасштабная русская война перевернула с ног на голову индустрию кино в Украине. Общество узнало, что украинские ленты ничем не хуже иностранных фильмов, а периодически даже лучше их.

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Об этом свидетельствует победа документального фильма "20 днів у Маріуполі" на "Оскаре 2024", вхождение пяти украинских фильмов в список возможных номинантов на "Оскар 2025" – "Ля Палісіада", "Під вулканом", "Після дощу: Вкрадені Путіним діти повертаються додому", "Порцелянова війна" и "Мирні люди", а также победы многих других фильмов на менее известных международных кинопремиях.

О качественном украинском кино стали чаще говорить что за границей, что в самой Украине. Ленты режиссеров-интеллектуалов начали появляться в кинотеатрах, а не только на международных площадках и только во время фестивалей. Так, в самой большой сети кинотеатров в Украине Multiplex сейчас можно посмотреть не только фильмы производства "Квартал 95" (как это было до 24 февраля 2022 года), но и такое украинское полнометражное кино как Буча. Мужність стає призначенням", "Назавжди-назавжди" и "БожеВільні". Как видим, на экранах "крутят" не только один "наш" фильм, а несколько "наших" в один и тот же период времени.

"Я уже давно говорила, но повторюсь, что не стоит увлекаться покупкой и адаптацией сценариев зарубежных сериалов, а нужно вкладываться в своих авторов и наши хорошие истории", – делилась актриса "Спіймати Кайдаша" Антонина Хижняк.

До полномасштабного вторжения многие украинцы на досуге смотрели находившиеся в открытом доступе украинские русскоязычные сериалы (или российского производства!), чаще всего на YouTube. Чтобы увидеть изменения, следует найти на этой платформе официальный канал кинокомпании FILM.UA Group. Здесь каждый день! официально публикуют сериалы авторства украинских режиссеров, а периодически можно посмотреть интересные (и не шаблонные) фильмы.

Благодаря своей небанальности и креативности создателей кино, украинский продукт вышел на международный рынок, а среди самого населения набирает популярность. К примеру, "Люксембург. Люксембург" заставляет внимательно следить за репликами героев и рассекречивает главную тайну в последние секунды фильма, а "Довбуша" можно разбирать на цитаты.

Великая война вывела из тени качественный украинский контент, который российские мелодрамы "держали" за огромной ширмой. Однако с 24 февраля 2022 года военная тематика стала тенденцией в кино. Ленты именно этого жанра чаще всего подают на премии, например "Оскар", и различные фестивали. По словам сценариста и режиссера Алана Бадоева, военный жанр сейчас нужно продвигать в массы, ведь иностранцы "забыли", что в Украине продолжается война.

"В начале вторжения я снял документальный фильм о войне "Довга доба", с которым объездил многие страны, – объяснил Бадоев. – В некоторых ко мне подходили иностранцы с вопросом: "А что у вас война еще продолжается?". Представляете? Говорю: "Хорошо, что вы пришли, садитесь, сейчас все увидите".

Великая война научила многих режиссеров работать в стиле документалистики. Популярными стали темы трагедии мирного населения, героизма военных и эмоционального груза переселенцев. В 2023 году такие фильмы как "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова и "Мирний-21" Ахтема Сеитаблаева стали голосами украинской реальности на международной арене. Эти картины не просто фиксируют хроники, но и становятся средством эмоционального воздействия, открывая миру глаза на то, что происходит в Украине.

В то же время на российский продукт сработала культура отмены – полный отказ от контента, оскорбляющего определенные слои общества. Из-за полномасштабной войны, украинцы начали избегать контента, который создают оккупанты. Более того, общество остро реагирует на актеров-россиян и их продукты, особенно когда они пытаются разнести их миром. Эта ситуация произошла с фильмом "Русские на войне", скандально показанном на Международном кинофестивале в Торонто, Канада. Сначала Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины призвало не популяризировать продукт страны-агрессора, но после того, как фестиваль все же продемонстрировал эту ленту, Минкульт добавил режиссера Анастасию Трофимову в черный список.

"Мне неприятно смотреть даже советские фильмы, на которых выросла, потому что вокруг вижу пропаганду. Все, что связано с русской культурой и языком – сейчас неприемлемо. Правильно говорят, что любой российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос. И будто Путина ненавидит и против войны, но украинец должен быть "младшим братом". Они заражены бациллой имперскости, и это неизлечимое", – делилась актриса "Скаженого весілля" Леся Самаева.

Именно поэтому у россиян только один путь – в забвение. В то же время, теперь творчество украинцев показало свою важность как для народа, так и для мира в целом. Украинские кинематографисты поняли, что их искусство может быть не только культурным, но и политическим инструментом. Они рассказывают миру правду о войне, сражаются с русской пропагандой, используя силу экрана. Кроме того, кино стало важным элементом национальной самоидентификации, объединяя людей вокруг всеобщей истории и ценностей.

Фильмы и сериалы украинского производства – это борьба не только за награды, но и за признание за место на мировой карте, где Украина не просто на периферии, а в центре внимания.