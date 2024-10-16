'А что, у вас война еще продолжается?' Алан Бадоев поразил неожиданным суждением об Украине за границей

Режиссеры Алан Бадоев и Ольга Навроцкая рассекретили подробности масштабного замысла, над которым работают третий год. Художники создают фэнтези-вселенную о силе украинских корней.

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Новейший эпос под названием "Хроники силы" будет состоять из комиксов, анимационных и художественных сериалов, а также книг и компьютерных игр. OBOZ.UA побывал на закрытой презентации проекта и расскажет все интересные подробности.

"Все началось весной 2022 года, мечта об этом проекте родилась в маленькой комнате, – говорит Алан Бадоев. – У мира есть запрос на то, кто такие украинцы и в чем их сила. А фэнтези – это направление, с помощью которого можно интереснее всего рассказать о нашей культуре и корнях – от скифских времен до настоящего. О памяти рода, силе предков, силе, побеждающей тьму. И самое главное – о ключе к победе, который в единстве. Подобные крутые вселенные уже есть в мире. И мы с вами очень хорошо их знаем – "Игры престолов", "Властелин колец" и многие другие. Для Украины – это впервые".

"Легенды и сказки формируют нацию, но в украинской истории много белых пятен, потому что у нас ее забирали, стирали, перерабатывали, выдавали за свое, – рассказывает Ольга Навроцкая. – Меня это очень возмущало годами. И то, что до нас дошло очень мало нашей истории, потому что государство практически не вкладывается в это. Наша мечта – найти и собрать все самое интересное об украинских корнях. Мы вернем то, что у нас украли. Дадим почувствовать эту силу, в которой много, кроме всего прочего, удивительной мистики. К слову, я так, и как все мы, вижу сколько сверхъестественных чудес сейчас происходит на фронте, многое слышу об этом от военных. Есть сила, которая нас поддерживает, я в нее верю и сейчас вкладываю всю себя, чтобы рассказать о наших украинских кодах миру".

"Конечно, нам приходилось слышать: "Классно, но очень дорого", "Как вы это сделаете?", "Кто даст деньги?", "Разве у нас профессионалы для такого масштабного продукта?". Такие слова звучали, – продолжает Алан Бадоев. – А тогда мы с Олей решили: "Давай сядем за стол, соберем людей, которых любим, которым доверяем, и начнем, используя свои средства. К слову, мы планируем обходить все государственные учреждения, чтобы никто и ничего не смогло повлиять на нашу работу. В то же время с радостью наблюдаем, как вокруг нашей идеи собирается круг мощных украинских личностей, понимающих, что культура – это тоже оружие. Удивительно, но никакой другой проект не давался нам так легко в плане понимания и единения с партнерами, как "Хроника силы".

Во время встречи с журналистами режиссеры представили пролог к "Хроникам силы" под названием "Молитва силы". В нем представлены главные герои эпоса. В молитве к зрителю обращаются первый казак-характерщик Хорт, княгиня Ольга, бог грома и воинской победы Перун, скифская царица амазонок Табити и украинская богиня смерти и равновесия Марена.

"В работе над проектом мы консультировались и продолжаем это делать с историками, мифологами, географами, художниками, композиторами, дизайнерами, исследователями и другими уникальными специалистами, – расскзывает Бадоев. – Честно говоря, немного опасались, что нас начнут загонять в какие-то рамки, но оказалось, что эти люди уже годами стучатся во все двери с желанием популяризировать нашу историю. И радостно нам открыли объятия, когда узнали о стремлении создать такой проект. Работать с такими людьми – это любовь".

"Хочется, чтобы все украинцы тоже обрели в этом свою силу. Мы поразим вас героями, их характерами и мощными историями, – обещает режиссер. – Чтобы не только мы сейчас, но и наши дети кайфовали от них. Мои сын и дочь, живущие в Италии, задают мне вопрос: "Почему не едешь сюда? Ты нас не любишь? Зачем тебе это все? И для меня очень важно, чтобы они поняли, насколько нужно сейчас то, чем я занимаюсь в Украине".

"В начале вторжения я снял документальный фильм о войне "Довга доба", с которым объездил многие страны, – добавляет Бадоев. – У некоторых ко мне подходили иностранцы с вопросом: "А что, у вас война еще продолжается?". Представляете? Говорю: "Хорошо, что вы пришли, садитесь, сейчас все увидите".

"И именно это утверждение поспособствовало тому, что задумался над проектом, который влюбит в нашу культуру, которую захочется защищать, Поэтому мы планируем сделать нашу историю, понятной не только украинцам, а легко и четко считывающейся всем миром. Ради этого уже провели много консультаций с НВО, Netflix и другими цифровыми площадками. Наш проект уже сейчас расписан на восемь лет вперед. Мы знаем, что будем делать через три года, кто нам понадобится из специалистов через четыре, которые студии будем подключать к сотрудничеству через пять", – говорит Бадоев.

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