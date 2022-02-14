Вышел первый трейлер "Властелина колец". Это самый дорогой сериал в истории

Катерина Малай
Кино
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Вышел первый трейлер 'Властелина колец'. Это самый дорогой сериал в истории
nosound
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Стриминговый сервис Prime Video опубликовал первый тизер-трейлер самого дорогого в истории сериала под названием "Властелин колец: Кольца власти". Бюджет первого сезона, по подсчетам министра экономического развития и туризма Новой Зеландии, где и снимался проект, составил $450 млн.

Ожидается, что включая следующие сезоны создатели потратят не менее $1 млрд. Краткое видео премьерного сезона опубликовали на YouTube Prime Video (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Недавно также стала известна дата премьеры – 2 сентября 2022 года. Зрителям будут показывать одну серию каждую неделю в течение 2 месяцев. Всего успели снять 8 эпизодов.

Дата премьеры – 2 сентября 2022 года
Видео дня

Известно, что сюжет в сериале будет разворачиваться за две тысячи лет до событий в культовой кинотрилогии режиссера Питера Джексона. Любителям фантастики подробно расскажут о создании колец власти, что становится понятно из названия, взаимоотношениях людей и эльфов, а также об отношениях новых героев.

Сюжет в сериале будет разворачиваться за две тысячи лет до событий в культовой кинотрилогии.

Среди каста актеров стоит отметить Роберта Арамайо из "Игры престолов" и Джозефа Моула из "Улицы потрошителя", исполнившего роль главного злодея.

"Сериал рассказывает о группе персонажей, как знакомых, так и новых, противостоящих страшному возрождению зла в Средиземье", – говорится в релизе.

Сериал рассказывает о группе персонажей, противостоящих страшному возрождению зла в Средиземье

Над созданием проекта по мотивам книг заработали еще в 2017 году. Съемки первого сезона начались в 2019 и продолжались до 2 августа 2021 года.

Обладатели прав на произведения Джона Толкина позволили создавать новых персонажей и отвечать на вопросы, которые не успел объяснить сам писатель. Однако создателям "Властелина колец: Кольца власти" запрещено отходить от канона и изменять сюжет, выдуманный самим автором.

Отметим, что многим фанатам "Хоббита" не понравился трейлер, поэтому они начали массово дублировать цитату "Зло не может создать ничего нового. Оно может только испортить и разрушить то, что создали или изобрели добрые силы" авторства Джона Толкина.

Среди главных замечаний – некачественная графика и нереалистичные персонажи.

Зрители стали цитировать Джона Толкина под трейлером

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