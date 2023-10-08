Возвращение в СССР идет по плану? Россияне из-за санкций хотят крутить в кинотеатрах 'Рабыню Изауру', 'Дикого ангела' и другие старые сериалы

Киносанкции против страны-террористки России заставляют россиян идти на различные позорные выходки, включая нарушение авторских прав и демонстрацию пиратских версий хитовых кинопремьер. Теперь же стало известно, что российские онлайн-кинотеатры хотят купить права на показ старых бразильских и мексиканских мыльных опер 90-х годов.

Об этом пишут российские СМИ. Что интересно, даже потенциальные потребители контента встретили эту идею с критикой. Российские зрители пишут, что не ждут возвращение этих сериалов, хотя и отечественный продукт называют "дерьм***ым".

Так, на российских экранах планируют крутить такие сериалы, как "Рабыня Изаура", "Дикая Роза", "Богатые тоже плачут", "Дикий Ангел", "Клон", "Просто Мария" и другие.

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В России полагают, что подобные сериалы снова смогут стать популярными из-за любви россиян к "пересматриванию старых фильмов".

"Зрители, распробовав контент из Турции и других стран, сейчас начинают активнее смотреть на Латинскую Америку", – свято верит гендиректор онлайн-платформы Wink Антон Володькин.

А вот сами россияне далеко не в восторге от перспективы смотреть сериалы минимум 30-летней давности. Очевидно, возвращение в СССР не всем приходится по вкусу.

"Не приведи Господь, неужели своего дерьма мало?", "Решили добить нашего зрителя, и пытка будет медленной (многоcерийной)", "Зачем? Для кого? Кому интересно?", "Они ж очень занудные, жизнь ускорилась", "Зачем они нужны нам? У нас свои девать некуда... ТВ заполонили", "Да! Ничего хорошего больше не увидим!", "В девяностые эти сериалы были в новинку. Любое д*рьмо, сделанное не у нас, с удовольствием потребляли. Но сейчас-то уже научились отличать зерна от плевел. Кстати, наши самые некчемушные сериалы и то качественнее этих "Диких Роз", "Уже несколько лет не смотрю телевизор. А если на экраны вернется эта и подобная тягомотина, то точно больше включать его не буду", "Для тупого быдла большего и не надо! Им Изауру круглый год крутить и счастье! В перерывах речи Путина не забыть", – пишут сами россияне под новостью.

Отмечается, что страны Латинской Америки заинтересованы в российском рынке, однако сделки по продаже прав не будут афишировать из-за опасений американских санкций.

Напомним, российская киносфера серьезно пострадала от санкций после начала полномасштабной войны с Украиной. Голливудские фильмы не разрешают россиянам покупать лицензии на прокат, стриминговые платформы ограничены для зрителей из РФ, а фантазии делать свой качественный продукт у кинодеятелей не хватает. Поэтому приходится идти на позорное нарушение авторских прав и возрождать старые проекты, такие как "Счастливы вместе" или "Папины дочки". Как Россия пытается спастись от киносанкций – узнайте в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что россияне еще раз продемонстрировали свою гнилую сущность и украли украинский сериал "Поймать Кайдаша", снятый по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". Теперь на российских пиратских сервисах граждане страны-террористки могут просмотреть все 12 эпизодов проекта в некачественной российской озвучке. Подробности – по ссылке.

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