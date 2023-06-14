Возраст им к лицу: пять актрис, которые с годами стали только красивее. Фото

Как говорил французский модельер Кристиан Диор, пик привлекательности представительницы прекрасного пола приходится на 35-40 лет. Именно к этому возрасту женская красота вызревает, а морщинки еще не успевают проявиться. Некоторые утверждают, что в молодости быть красивой проще, ведь не нужно наносить макияж, маскировать проблемные зоны. Но героини нашей подборки демонстрируют на себе, что стареть можно очень эффектно.

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OBOZREVATEL представляет вашему вниманию актрис, которые только после 30 нашли свой неповторимый стиль и превратились в роковых женщин. И дело не в больших деньгах (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Николь Кидман

Николь Кидман родилась на райских Гавайских островах и в 4 года начала заниматься балетом. Девушка поняла, что хочет стать актрисой после просмотра мультфильма "Волшебник страны Оз". В 1990 году (на фото слева) она вышла замуж за актера Тома Круза. Как утверждает звезда, за всю свою жизнь она только увеличивала губы и грудь, но спустя некоторое время избавилась от имплантов.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон родилась в Южно-Африканской Республике и все детство провела здесь. Как и ее коллега Николь Кидман, артистка посещала уроки балета, но поняла, что это не ее. Селебрити воспитывает двух приемных детей – сына Джексона и дочь Огаст. Она делала ринопластику, меняла форму подбородка и увеличивала губы.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм за свои 49 лет попробовала множество сфер – она была певицей, писала композиции, снималась в кино, занималась моделингом и стала модным дизайнером. Смело можно сказать, что возраст ей на руку, ведь с годами привлекательность супруги Дэвида Бекхэма все заметней и заметней. Известно, что бизнесвумен удалила комки Биша и увеличивала несколько раз грудь.

Холли Берри

Актриса Холли Берри не является афроамериканкой, как многие ошибочно полагают. Она – мулатка, ведь ее мать, Джудит, белокожая, а отец, Джером, – афроамериканец. Не все знают, но звезду можно назвать рекордсменкой по количеству полученных на съемочной площадке травм. Что касается пластической хирургии, как и предыдущие героини, Холли сделала ринопластику, сузив нос, и вставила грудные импланты.

Дженнифер Лопес

В молодости из-за специфической фигуры – крупные бедра при узкой талии, Лопес имела прозвище "La Guitarra" (в переводе – гитара), а из-за взрывного характера – "Fuego" (в переводе – огонь). Кроме того, артистка признана единственной женщиной, дважды названной самой сексуальной в мире по версии журнала FHM. Жена Бена Аффлека обращалась к пластическим хирургам несколько раз – она сделала ринопластику, блефаропластику, изменила форму подбородка, увеличивала губы.

Недавно OBOZREVATEL показал, как с годами изменилась культовая французская актриса Мишель Мерсье, которую многие знают, как Анжелику. 1 января 2023 года ей исполнилось 84 года. Сейчас знаменитость не снимается в кино и крайне редко появляется на публике.

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