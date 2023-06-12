Анжелике с культового фильма уже 84: как изменилась знаменитая актриса Мишель Мерсье. Фото тогда и сейчас

Культовая серия костюмированных исторических фильмов об Анжелике принесла мировую славу французской актрисе Мишель Мерсье. 1 января 2023 года ей исполнилось 84 года. Звезда так и не смогла избавиться от стереотипа, навязанного ей кинематографическим альтер эго, поэтому для всех фанатов она так и осталась Анжеликой, несмотря на другие не менее успешные роли.

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Сейчас Мишель Мерсье не снимается в кино и крайне редко появляется на публике. Одна из причин – рак, диагностированный у актрисы в 2016 году. OBOZREVATEL решил вспомнить путь "маркизы ангелов" к славе и показать, как она выглядит сейчас.

Родилась Жослин (настоящее имя актрисы) в 1939 году в Ницце. Родители надеялись, что дочь в будущем будет заниматься семейным бизнесом – они владели фармацевтической компанией. Однако с самого детства маленькая красавица понимала, что хочет связать свою жизнь со сценой. Жослин занималась танцами, а вскоре стала солисткой балета в оперном театре в Ницце.

В 17 лет танцовщица поехала покорять Париж. Там она познакомилась с Чарли Чаплином, который посоветовал девушке выучить английский и попробовать себя в кино. Когда с балетом не сложилось, Мерсье всае же решила прислушаться к совету культового актера и отправилась в Лондон учиться актерскому мастерству.

Мерсье постепенно становилась одной из ведущих актрис французского кино, но потом в ее жизни появилась роль великолепной Анжелики.

Главную роль в костюмированном историческом фильме по популярному роману Анны и Сержа Голон "Анжелика" актрисе предложил режиссер Бернар Бордери в 1963 году после того, как от неё отказались такие легенды как Брижит Бардо, Катрин Денёв и Джейн Фонда. Мишель удачно прошла пробы и получила роль псевдоисторической красавицы из жестокого XVII века, всеми доступными средствами борющегося за своё женское счастье.

И с одной стороны именно этот персонаж сделал актрису легендой, а с другой – он и погубил ее карьеру, заперев навсегда в рамках одного образа.

После "Анжелики" Мерсье было все труднее и труднее находить новые роли, поскольку и режиссеры, и зрители видели в ней одну только "маркизу ангелов".

Несмотря на это, Мерсье осталась одной из самых почитаемых фигур в истории французского кинематографа. Ее до сих пор приглашают на Каннский кинофестиваль как почетную гостю.

Однако сейчас, как мы уже успели заметить, 84-летняя звезда все реже появляется на публике. В 2016 году у нее диагностировали рак кожи. Мерсье отреагировала на недуг довольно спокойно. Она с позитивным настроем приступила к лечению, чем вдохновила многих людей с подобными диагнозами.

"Это всегда кажется немыслимым, до тех пор, пока это не случится с тобой. Есть те, кто плачет, когда узнают, но я держусь стойко", – комментировала актриса.

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