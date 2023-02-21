Возраст берет свое: как изменились актеры сериалов, за которыми следили миллионы. Фото

Сериал – это прекрасная возможность отдохнуть от бытовых забот, работы и проблем. Некоторые из них настолько завладели вниманием зрителей, что один сезон проекта могли посмотреть за считанные дни. Мы решили вспомнить, как выглядят сейчас актеры и актрисы, сыгравшие наиболее запоминающихся персонажей на ТВ.

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OBOZREVATEL расскажет, какими ролями прославились Брэдли Джеймс, Крейг Хорнер, Тиа Карррере, а также продемонстрирует, сильно ли изменились артисты с момента выхода культовых сериалов на большие экраны (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Джуди Рейес

Американская актриса Джуди Рейес, наиболее известна по роли медсестры Карлы Эспиносы в сериале "Клиника". Премьера комедийно-драматический проекта, посвященного работе и жизни молодых врачей, состоялась 2001 года. В 2010 году компания ABC сообщила, что сериал больше сниматься не будет. На момент съемок 1 сезона артистке было 34 года.

Брэдли Джеймс

Английский актер с 2008 по 2012 годы играл главную роль в телесериале "Мерлин". Мужчина родился в 1983 году, а в 25 лет дебютировал на канале ITV в сериале "Льюис". После чего его пригласили в британский фэнтези-сериал, разработанный по мотивам легенд Артуровского цикла о мифическом волшебнике Мерлине.

Крейг Хорнер

Австралийский актер кроме своей роли Ричарда Сайфера в телесериале "Легенда об Искателе" известен и съемками в "H2O: Просто добавь воды". После успеха в проекте о русалках и в сериале "Большая волна" его пригласили играть храброго искателя истины. "Легенда об Искателе" вышла в 2008 году и приковала внимание зрителей всего на 2 года. На момент премьеры Крейгу было 25 лет.

Дженнифер Гарнер

Наибольшую известность американской актрисе принесла роль агента Сидни Бристоу в сериале "Шпионка", за которую Дженнифер получила премию "Золотой глобус". Проект впервые был показан в 2001 году, а завершился в 2006.

Тиа Каррере

Проект "Охотники за древностями", который выходил не так уж и долго (с 1999 по 2002) покорил многих зрителей. В сериале Тиа сыграла главную героиню – профессора Сидни Фокс. Каррере родилась на Гавайях и имеет филиппинские, китайские, а также испанские корни. Американке было 32 года, когда ей предложили роль Сидни Фокс.

Дженнифер Лав Хьюитт

Американская актриса, продюсер и режиссер прославилась благодаря роли в сериале "Говорящая с призраками". Этот проект транслировался на канале CBS с 2005 по 2010 год. В центре сюжета – женщина Мелинда Гордон (Дженнифер Лав Хьюитт), обладающая даром видеть призраков и общаться с ними. Сейчас звезде 44 года, на момент съемок ей было 26.

Недавно OBPZREVATEL показал, как изменились самые красивые актрисы Голливуда 80-х и 90-х. В нашу подборку попала Моника Беллуччи, Брук Шилдс, Джулия Робертс, Сандра Буллок, Орнелла Мути, Сигурни Уивер и другие.