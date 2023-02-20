Сводили с ума миллионы мужчин: как изменились самые красивые актрисы Голливуда 80-х и 90-х. Фото тогда и сейчас

Легендарные актрисы Голливуда, ставшие звездами в 80-х и 90-х годах прошлого столетия, в свое время были не только кумирами кинолюбителей, но и законодательницами моды и женской красоты для миллионов свих фанаток по всему миру. Женщины на них равнялись, а мужчины сходили с ума. Прошли годы, а эти кинобогини продолжают сниматься в фильмах, поражая публику потрясающим внешним видом.

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Многие из них по-прежнему считаются секс-символами и иконами красоты, как, например, Моника Беллуччи. В свои 58 лет она выглядит так, что может позавидовать любая молоденькая девушка. OBOZREVATEL решил показать, как изменились известные актрисы 80-х и 90-х годов за более чем 30 лет.

Моника Беллуччи

Уже упомянутая выше Моника Беллуччи является одним из главных секс-символов 90-х, а по мнению многих поклонников этот статус остается у нее по сей день. Итальянская актриса и модель продолжает сниматься в кино и даже выходить на подиумы модных показов. Звезда кинокартин "Малена", "Дракула", "Матрица" и других точно знает, как совмещать в себе женственность, грациозность и страсть.

Брук Шилдс

Американская актриса обрела славу в 17 лет после того, как сыграла главную роль в культовой "Голубой лагуне". Ее черты называли идеальными, а Times даже признал Шилдс лицом 80-х годов. После ошеломительного успеха благодаря романтической робинзонаде звезда продолжила строить успешную кинокарьеру. Сейчас 57-летняя Брук продолжает сниматься, но уже не так часто. Тем не менее, армия ее поклонников не уменьшается. Она ведет блог в соцсетях и фотографируется для глянцев.

Джулия Робертс

Одна из самых успешных актрис в мире и главная улыбка Голливуда прославилась в 90-х благодаря легендарному фильму "Красотка" с Ричардом Гиром. Сейчас Робертс 55, а в ее арсенале сотни популярных проектов. Кроме того, она владеет кинокомпанией Om Red Films, а также активно занимается благотворительной деятельностью.

Сандра Буллок

Звезда фильмов "Мисс Конгениальность", "Предложение", "8 подруг Оушена" (и еще очень длинный перечень знаменитых кинокартин) обладает яркой внешностью. Ее черты лица несколько грубы, но вместе с тем безумно привлекательны. В свои 58 лет Буллок может быть уверена, что точно состоялась как актриса, подтверждением чему являются не только многочисленные главные роли в успешных проектах, но и заветный "Оскар". Даже сейчас она сияет на красных дорожках, демонстрируя подтянутую фигуру, элегантный стиль и эффектную внешность.

Орнелла Мути

Итальянскую актрису знают как "спутницу" Адриано Челентано. Их экранная любовь в "Укрощении строптивого" и "Безумно влюбленном" до сих пор вызывает мурашки по коже. Сейчас 67-летняя итальянка не снимается в кино. Последняя картина с ее участием вышла в 2018-м.

Кетлин Тернер

После фильма "Жар тела" 1981 года карьера Тернер начала стремительно расти вверх. Предложения сыпались отовсюду, а актриса радостно их принимала. Однако в 1993-м у нее диагностировали аутоимунное заболевание – ревматоидный артрит. Лечение гормонами отразилось на внешности знаменитости – она заметно набрала в весе. Усугубляли ситуацию сильные боли, из-за которых Тернер практически не могла ходить. Ей понадобилось около восьми лет, чтобы победить болезнь, но её отголоски до сих пор влияют на жизнь актрисы. Она уже давно не снимается в кино и вряд ли планирует.

Сигурни Уивер

Яркая красавица приобрела широкую известность после исполнения роли Эллен Рипли в фильмах "Чужой", "Чужие", "Чужой 3" и "Чужой: Воскрешение". Однако спустя практически 40 лет карьера актрисы продолжает расти и развиваться. Так, она получила новую волну популярности благодаря роли доктора наук Грэйс Огустин и ее дочери в культовом "Аватаре".

Дайан Китон

Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за лучшую женскую роль в фильме "Энни Холл" (1977 год) – еще один пример того, что можно быть стильной, успешной, востребованной и привлекательной даже в 77 лет. Китон продолжает активно сниматься в кино, а также попробовала себя в амплуа режиссера и продюсера.

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменились и с чем связали свою жизнь голливудские актеры, которые 20 лет назад сводили с ума девушек со всего мира. В нашу подборку попал Том Круз, Джон Траволта, Джейсон Пристли, Антонио Бандерас.