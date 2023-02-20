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Сводили с ума миллионы мужчин: как изменились самые красивые актрисы Голливуда 80-х и 90-х. Фото тогда и сейчас

Анна Кравчук
Кино
4 минуты
1,1 т.
Сводили с ума миллионы мужчин: как изменились самые красивые актрисы Голливуда 80-х и 90-х. Фото тогда и сейчас

Легендарные актрисы Голливуда, ставшие звездами в 80-х и 90-х годах прошлого столетия, в свое время были не только кумирами кинолюбителей, но и законодательницами моды и женской красоты для миллионов свих фанаток по всему миру. Женщины на них равнялись, а мужчины сходили с ума. Прошли годы, а эти кинобогини продолжают сниматься в фильмах, поражая публику потрясающим внешним видом.

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Многие из них по-прежнему считаются секс-символами и иконами красоты, как, например, Моника Беллуччи. В свои 58 лет она выглядит так, что может позавидовать любая молоденькая девушка. OBOZREVATEL решил показать, как изменились известные актрисы 80-х и 90-х годов за более чем 30 лет.

Моника Беллуччи

Сводили с ума миллионы мужчин: как изменились самые красивые актрисы Голливуда 80-х и 90-х. Фото тогда и сейчас

Уже упомянутая выше Моника Беллуччи является одним из главных секс-символов 90-х, а по мнению многих поклонников этот статус остается у нее по сей день. Итальянская актриса и модель продолжает сниматься в кино и даже выходить на подиумы модных показов. Звезда кинокартин "Малена", "Дракула", "Матрица" и других точно знает, как совмещать в себе женственность, грациозность и страсть.

Брук Шилдс

Сводили с ума миллионы мужчин: как изменились самые красивые актрисы Голливуда 80-х и 90-х. Фото тогда и сейчас

Американская актриса обрела славу в 17 лет после того, как сыграла главную роль в культовой "Голубой лагуне". Ее черты называли идеальными, а Times даже признал Шилдс лицом 80-х годов. После ошеломительного успеха благодаря романтической робинзонаде звезда продолжила строить успешную кинокарьеру. Сейчас 57-летняя Брук продолжает сниматься, но уже не так часто. Тем не менее, армия ее поклонников не уменьшается. Она ведет блог в соцсетях и фотографируется для глянцев.

Джулия Робертс

Сводили с ума миллионы мужчин: как изменились самые красивые актрисы Голливуда 80-х и 90-х. Фото тогда и сейчас

Одна из самых успешных актрис в мире и главная улыбка Голливуда прославилась в 90-х благодаря легендарному фильму "Красотка" с Ричардом Гиром. Сейчас Робертс 55, а в ее арсенале сотни популярных проектов. Кроме того, она владеет кинокомпанией Om Red Films, а также активно занимается благотворительной деятельностью.

Сандра Буллок

Сводили с ума миллионы мужчин: как изменились самые красивые актрисы Голливуда 80-х и 90-х. Фото тогда и сейчас

Звезда фильмов "Мисс Конгениальность", "Предложение", "8 подруг Оушена" (и еще очень длинный перечень знаменитых кинокартин) обладает яркой внешностью. Ее черты лица несколько грубы, но вместе с тем безумно привлекательны. В свои 58 лет Буллок может быть уверена, что точно состоялась как актриса, подтверждением чему являются не только многочисленные главные роли в успешных проектах, но и заветный "Оскар". Даже сейчас она сияет на красных дорожках, демонстрируя подтянутую фигуру, элегантный стиль и эффектную внешность.

Орнелла Мути

Сводили с ума миллионы мужчин: как изменились самые красивые актрисы Голливуда 80-х и 90-х. Фото тогда и сейчас

Итальянскую актрису знают как "спутницу" Адриано Челентано. Их экранная любовь в "Укрощении строптивого" и "Безумно влюбленном" до сих пор вызывает мурашки по коже. Сейчас 67-летняя итальянка не снимается в кино. Последняя картина с ее участием вышла в 2018-м.

Кетлин Тернер

Сводили с ума миллионы мужчин: как изменились самые красивые актрисы Голливуда 80-х и 90-х. Фото тогда и сейчас

После фильма "Жар тела" 1981 года карьера Тернер начала стремительно расти вверх. Предложения сыпались отовсюду, а актриса радостно их принимала. Однако в 1993-м у нее диагностировали аутоимунное заболевание – ревматоидный артрит. Лечение гормонами отразилось на внешности знаменитости – она заметно набрала в весе. Усугубляли ситуацию сильные боли, из-за которых Тернер практически не могла ходить. Ей понадобилось около восьми лет, чтобы победить болезнь, но её отголоски до сих пор влияют на жизнь актрисы. Она уже давно не снимается в кино и вряд ли планирует.

Сигурни Уивер

Сводили с ума миллионы мужчин: как изменились самые красивые актрисы Голливуда 80-х и 90-х. Фото тогда и сейчас

Яркая красавица приобрела широкую известность после исполнения роли Эллен Рипли в фильмах "Чужой", "Чужие", "Чужой 3" и "Чужой: Воскрешение". Однако спустя практически 40 лет карьера актрисы продолжает расти и развиваться. Так, она получила новую волну популярности благодаря роли доктора наук Грэйс Огустин и ее дочери в культовом "Аватаре".

Дайан Китон

Сводили с ума миллионы мужчин: как изменились самые красивые актрисы Голливуда 80-х и 90-х. Фото тогда и сейчас

Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за лучшую женскую роль в фильме "Энни Холл" (1977 год) – еще один пример того, что можно быть стильной, успешной, востребованной и привлекательной даже в 77 лет. Китон продолжает активно сниматься в кино, а также попробовала себя в амплуа режиссера и продюсера. 

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменились и с чем связали свою жизнь голливудские актеры, которые 20 лет назад сводили с ума девушек со всего мира. В нашу подборку попал Том Круз, Джон Траволта, Джейсон Пристли, Антонио Бандерас.

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