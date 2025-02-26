'Виднокрай': в Украине сняли документальный фильм о боевом стрессе

В Украине впервые вышло кино о боевом стрессе. Документальную ленту "Виднокрай" снял Сергей "Гора" Нагорный. История выстроена из интервью, в которых действующие военнослужащие делятся своим опытом адаптации к боевому стрессу.

Видео дня

В дополнение к персональному опыту в фильме боевой стресс рассматривается в контексте военной психологии и советы от военного психолога.

"Бой, огневой контакт с врагом, это то, что каждый проходит по-разному. В фильме мы пытались показать мотивацию обычных людей, взявших в руки оружие. Показать, что держит их, внутренние факторы и факторы, которые помогают справиться в трудных условиях как конкретного боя, так и самой войны", – рассказывает режиссер фильма Сергей Нагорный.

Автор "Виднокрай" с началом полномасштабной агрессии приобщился к силам обороны страны, поэтому для него эта картина имеет личные переживания.

Среди героев ленты – тренер восточных единоборств с позывным "Сэнсэй", потерявший на войне ногу, но продолжающий тренировать молодежь и мечтающий вернуться к побратимам.

"Я хочу вернуться. Потому что у меня очень много вопросов к россиянам. Очень много", – говорит Сэнсэй.

Кино уже принимает участие в украинских фестивалях, а также, в скором времени, будет представлено в Северной Америке.