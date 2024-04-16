В Украине покажут новый фильм Клода Лелуша о современных Ромео и Джульетте

На днях один из самых престижных кинофестивалей 77th Cannes Film Festival анонсировал конкурсную программу. Среди фильмов, претендующих на Пальмовую ветвь, один из самых ожидаемых французских проектов в этом году – L'Amour ouf (международное название – Beating Hearts) от медиагиганта Studiocanal. Режиссер ленты – Жиль Леллуш, известный своими работами "Счастливые неудачники" и "Право на лево". Бюджет фильма составил 36 миллионов евро.

Французские критики уже назвали L'Amour ouf одним из самых ожидаемых французских фильмов года. В Украине фильм выйдет осенью 2024 года. Дистрибьютором выступит компания Green Light Films ("Восстание штатов", "Мы, наши любимцы и война", "Фаворитка Миллера").

Лента рассказывает эпическую историю современных Ромео и Джульетты. Подростки Клотер и Джеки безумно влюбляются друг в друга, несмотря на принадлежность к разным социальным классам. Но случай мешает их любви – Клотера обвиняют в жестоком преступлении и следующие 12 лет он проводит в тюрьме. Будет ли у влюбленных еще один шанс на то, чтобы быть вместе?

В основе фильма – роман ирландского писателя Невилла Томпсона Jackie Loves Johnser OK?

Главные роли исполнили известные французские актеры Адель Экзаркопулос и Франсуа Сивиль. Экзаркопулос – самая молодая обладательница "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля за фильм "Жизнь Адель" (2013). Сивиль известен зрителям по роли Д'Артаньяна в дилогии "Три мушкетера". А 30 апреля на Netflix выходит сериал Fiasco, где играет вместе с Венсаном Касселем.

Оба актера пользуются приверженностью модных брендов и активно участвуют в рекламных кампаниях. Адель Экзаркопулос – лицо YSL Beauty и Fendi , а также посол Bvlgari, где недавно ей составил компанию и Франсуа Сивиль – бренд объявил о сотрудничестве с актером накануне Каннского кинофестиваля.

О компании.

Green Light Films – независимая украинская кинодистрибьюторская компания с амбицией стать лидером в своей отрасли, способствуя положительным изменениям на локальном рынке. Буквально дать зеленый свет изменениям в индустрии. Наша задача – развитие прямых связей с приобретением и распространением всех прав на коммерчески ориентированные и престиж-тайтлы с мощным кинотеатральным потенциалом для украинской зрительской аудитории. Стратегическим и ключевым направлением развития Green Light Films является покупка британских, американских и европейских фильмов и прямая дистрибуция всех прав на территории Украины. Особый фокус нашего внимания сотрудничество с украинскими талантами и поддержку украинского кинематографа.