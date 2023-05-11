В супермаркете, авто и кино: нейросеть показала, как герои 'Властелина колец' выглядели бы в современном мире

Искусственный интеллект может выполнить много задач и даже визуализировать, как выглядели бы герои известных фильмов в наше время. Так, нейросеть Midjourney показала героев серии фильмов "Властелин колец" в привычных для нас условиях.

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OBOZREVATEL решил продемонстрировать любимых персонажей известной киновселенной. Нейросеть нарисовала их в авто, кино, супермаркете и других местах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, волшебник Гендельф, по версии ИИ, оказавшись в нашем времени, прежде всего зашел бы в кафе, а эльф Леголас имел бы собственное авто. А может, и не одно.

Саурон, считает Midjourney, в наше время сам бы любил смотреть кино. Хотя свой костюм на обычную одежду бы не променял.

Хоббита Фродо изобразили в ювелирном магазине, а эльфийскую принцессу Галадриэль показали прямо посреди шумного мегаполиса.

Последним персонажем "Властелина колец", которого визуализировала нейросеть, стал полуэльф Эльронд. Немного сбитый с толку герой попал в привычный для нашего времени супермаркет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что искусственный интеллект, специализирующийся на создании изображений, попросили нарисовать картину "Кремль пылает" в стиле разных всемирно известных художников. Что из этого вышло – смотрите в нашем материале.

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