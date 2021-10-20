В сеть слили сцену после титров 'Вечных': фанатов просят не спойлерить

Долгожданный фильм от киновселенной Marvel "Вечные", в сюжете которого сверхсущества стремятся защитить человечество от злодеев, зрители во всем мире смогут посмотреть уже через несколько недель. Однако в Лос-Анджелесе уже состоялась премьера, на которой были множество знаменитостей, и она не прошла без казусов.

Вскоре после торжества в сеть слили сцену после титров "Вечных". Теперь руководство Disney в Twitter призывает поклонников Marvel не портить впечатление и не рассказывать концовку.

"Нашим коллегам и друзьям из прессы и фан-сообщества, которые будут смотреть "Вечных" в ближайшие дни, пожалуйста, помогите сохранить впечатления от этого невероятного фильма. Пожалуйста, не размещайте спойлеры и не раскрывайте, что многие из них так много работали, чтобы защитить", – написал президент по маркетингу студии Walt Disney Асад Аяз.

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По версии Marvel космические существа, живущие на Земле более 7000 лет – были созданы, когда Небожители экспериментировали с прото-человечеством. После событий "Мстителей: Финал", в которых Халк использовал Камни Бесконечности, чтобы вернуть к жизни тех, кого Танос причистил, "возрождение" вспыхивает, требуя, чтобы Вечные вышли из укрытия и снова защитили человечество от Девиантов.

Отметим, что английский певец Гарри Стайлс присоединился к киновселенной Marvel, как брат Таноса по имени Эрос, сообщил в своем Twitter актер Мэтт Доннелли.

Кроме того, в социальных сетях начали писать отзывы о новой работе Marvel. Многие из них оказались положительными, предлагая проекту высокую оценку критиков.

"Вечные – это самый необычный фильм #MCU на сегодняшний день. Настолько, что кажется, что это другая франшиза! Очень интересно посмотреть, как фанаты #Marvel отреагируют на это", – написала кинокритик Грейс Рэндольф.

"Вечные потрясающе! Хлоя Чжао и компания снимают эмоциональный, необычайно эпический фильм о супергероях. У ансамбля отличная химия, и все получают важные моменты из кино, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Натурализм кинематографа Бена Дэвиса подчеркивает человечность персонажей", – написала актриса Кортни Ховард.

"У Хлои Чжао действительно уникальный визуальный отпечаток", – написал спортсмен Брэндон Дэвис.

"Впечатляюще странная и насыщенная с новой мифологией MCU, которая заставляет ее чувствовать себя отдельно от всего остального. Это честно освежает. В фильме есть горьковато-сладкий привкус, который вы чувствуете в кадрах заката – определенное прикосновение Хлои Чжао. Это задушевно и задумчиво", – написал журналист Эрик Дэвис.

Напомним:

В центре сюжета 26-го фильма от киновселенной Marvel бессмертная инопланетная раса, которая защищает Землю от злобных Девиантов. В фильме сыграли Анджелина Джоли, Джемма Чан, Хлоя Чжао, Ричард Мэдден, Сальма Хайек, Кит Харингтон и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Анджелина Джоли посетила премьеру фильма Marvel "Вечные" в Лос-Анджелесе. Вместе с ней по красной дорожке прошлись пятеро из шести детей.

Также OBOZREVATEL писал о том, что появился новый список сотни лучших телесериалов XXI века по версии издания BBC Culture.