В сериале 'Секс в большом городе' появится новый небинарный персонаж

В новом сезоне сериала "Секс в большом городе" вместо героини Саманты Джонс, которую ранее играла актриса Ким Кэтролл, появится бесполый комик Че Диаса, "пропагандирующий прогрессивные взгляды на гендерные роли". Так, его роль сыграет актриса мексиканского происхождения Сара Рамирес.

Об этом сообщает издание Deadline cо ссылкой на исполнительного продюсера картины Майкла Кинга. Известно, что Рамирес присоединится к другим актерам, которые ранее снялись в киноленте.

Согласно сюжету, героиня Джессики Паркер Кэрри будет частой гостьей на шоу комика Че Диаса, обращаясь к нему в среднем роде. Сериал будет состоять из 10 эпизодов. Съемки запланированы на лето и они будут проходить в Нью-Йорке.

Напомним, "Секс в большом городе" – американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов.

Коротко о знаменитости:

Сара Рамирес – американская актриса и певица мексиканского происхождения. Лауреат премии "Тони" в 2005 году за выступление в мюзикле "Спамалот". Она наиболее известна по роли доктора Келли Торрес в длительном сериале канала ABC "Анатомия страсти".

Ранее главный исполнительный директор HBO Кейси Блойс объяснил, почему в новом сезоне сериала "Секс в большом городе" не появится персонаж Саманта Джонс. Он заявил, что "дружба угасает, и начинается новая история".

Как сообщал OBOZREVATEL, американский актер Джон Корбетт, исполнитель роли Эйдана Шоу в сериале "Секс в большом городе", подтвердил свое участие в съемках продолжения киноленты.