В сериале '17 мгновений весны' заметили символы российского вторжения в Украину Z и V

Скандальные символы российского вторжения в Украину Z и V все чаще начинают замечать в самых неожиданных ракурсах. На этот раз их увидели в культовом советском сериале "17 мгновений весны".

Как сообщает Telegram-канал "Город Глуповъ", в данной киноленте пропагандистские значки отчетливо заметны в нескольких эпизодах. В частности, на кителе офицера СС красуется V. А знак Z изображен на стене, на фоне которой запечатлена машина Штирлица.

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Как известно, "17 мгновений весны" – это военная драма о советском разведчике, внедренном в высшие эшелоны власти нацистской Германии времен Второй мировой войны.

Кроме того, символ V также заметили в американском фильме о реальной истории члена нацистской партии, спасшего во время Второй мировой войны более тысячи евреев, Оскара Шиндлера "Список Шиндлера". Знак изображен на поезде, в котором партию пленных привозят в концлагерь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знак Z нашли в советском учебнике по военному делу "Гражданская оборона" 1986 года выпуска. Символ российских оккупантов обнаружен в пятом издании методички, где идет речь об обороне, ударных волнах, излучении и радиации.