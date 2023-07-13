'Это будет 'бомба': появился основной трейлер исторической драмы 'Довбуш', поразившей украинцев размахом

Накануне в сети появился основной трейлер исторической драмы "Довбуш", которую покажут на экранах уже 24 августа 2023 года. Фильм поразил зрителей своим размахом, а кинодеятели прочат ему безумный успех.

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"Довбуш", хоть и расскажет о событиях прошлого, но в главных героях украинцы смогут увидеть и самих себя, обещают авторы. С трейлером можно ознакомиться на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Режиссер ленты Олесь Санин объяснил, что хотел показать опришка Олексу Довбуша простым украинцем, который стремился жить в мире, но, несмотря на это, встал на защиту свободы.

"Он хотел мирной жизни с той, кого любил. Но ему пришлось взять в руки оружие, возглавить восстание, чтобы его мечта осуществилась. Это история о нас: для каждого, я убежден, жизнь изменилась на "до" и "после" в феврале 2022 года. Надеюсь, что на экране каждый увидит историю о себе самом сегодня", – сказал Санин.

Опришки в фильме "Довбуш" станут прототипами украинских защитников современности. Актеры фильма отметили, что герои будут бороться за свою землю, свободу, любовь и братство.

Офицер ВСУ и исполнитель роли опришка Стрельца Олег Шульга предсказывает ленте большой успех, ведь она очень актуальна в условиях полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Фильм, который выйдет сейчас, в это время очень нужен. Его должны увидеть как можно больше людей. Актуальность этой истории обострилась. Это, по моему мнению, фильм-мотиватор, который кому-то поможет понять, а кому-то даже поможет сделать первый шаг, кого-то заставит все переоценить. У меня ощущение, что это будет "бомба". Я точно знаю, чего катастрофически не хватает там, где непосредственно льется кровь. Это кино пойдет как в сухую землю", – сказал актер.

В комментариях под трейлером украинцы выразили восхищение размахом фильма и кастом. "Я даже не думал, что это будет выглядеть так круто", "Очень сильно", "Выглядит неплохо. Ждем", "Наконец-то снимают кино о наших украинских героях", – говорится в сообщениях.

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