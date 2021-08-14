В Одессе открылся Международный кинофестиваль. Кадры с красной дорожки

В субботу, 14 августа, в 19:00 открылся 12-й Одесский международный кинофестиваль – главный фестиваль национального кино. Церемония открытия состоялась в Национальном академическом театре оперы и балета Одессы.

А в 18:00 прошел традиционный парад гостей на красной дорожке. Ведущие церемонии открытия – Янина Соколова и Олег Панюта.

В 2021 году Одесский кинофестиваль приурочен к 30-летию независимости Украины, поэтому акцент будет сделан на национальном кино.

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В программе – более 50 фильмов.

Закрытие кинофестиваля и награждение победителей пройдет 21 августа – впервые под открытым небом на Потемкинской лестнице.

Затем состоится кинопоказ в сопровождении Одесского симфонического оркестра. Закроет фестиваль комедийная драма "Малыш" Чарли Чаплина – в этом году ей исполняется сто лет.

Главными локациями традиционно будут Фестивальный дворец (ул. Пантелеймоновская, 3) и Фестивальный центр "Родина" (ул. Мечникова, 104).

С расписанием показов можно ознакомиться на официальном сайте кинофестиваля.

Как известно, именно на Одесском кинофестивале проходят ожидаемые кинопремьеры и дебютируют молодые таланты.

Национальный конкурс будет представлен шестью украинскими премьерами:

"Короли рэпа" режиссера Мирослава Латика,

"С завязанными глазами" Тараса Дроня,

"Простор" от режиссера Дмитрия Томашпольского,

"Национальный музей" режиссера Андрея Загданского,

"СТОП-ЗЕМЛЯ" режиссера Екатерины Горностай,

"Соперник" режиссера Маркуса Ленца.

Кроме того, в Одессе покажут международные гала-премьеры, которые вскоре выйдут на экраны украинских кинотеатров.

Среди них – ленты "Легенда о Зеленом рыцаре" от режиссера Дэвида Лоури, "Гунда" Виктор Косаковского, "Плохой сосед" Даниэла Брюля, "Искушение/Бенедетто" Паула Вергувена.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы самые популярные украинские сериалы 2021 года. Кинематографисты продолжают радовать украинцев новыми проектами.