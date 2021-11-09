В мультике "История игрушек-3" заметили намек на оральный секс

Анна Яковлева
Анна Яковлева
Кино
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В мультике 'История игрушек-3' заметили намек на оральный секс

Популярный американский анимационный мультсериал "История игрушек-3" заподозрили в пикантном намеке. В середине фильма есть вероятная отсылка к оральному сексу.

Речь идет о моменте, когда Лотсо (персонаж из мультфильма) отнимает рот у миссис Картофелины. Тогда ее супруг, мистер Картофелин обижается и заявляет, что "никто не берет ее за рот, кроме меня", пишет The Sun (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что, несмотря на то, что фильма направлен на детскую аудиторию, взрослый сразу же может догадаться, что именно имел ввиду Картофель.

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Кадр из мультика, когда у миссис Картофелины забрали рот.

К слову, это не в первый раз, когда мультсериал включает в себя сексуальные намеки. Например, в "Истории игрушек-2", в сцене, где геолог Стинки Пит разговаривает с куклами Барби, предлагает две роли в кино в обмен на секс.

Кадр из мультика, когда Стинки Пит разговаривает с куклами Барби.

После движения "Me Too", направленное на противостояние сексуальных домогательств, запугивания и нападений, создатели фильма удалили сцену из киноленты.

Они сняли новый ролик, и показали, как Стинки Пит болтая с куклами, говорит, что "уверен, что сможет дать им роли", после чего берет на руки и смеется. В этот момент на него смотрит Вуди (один из главных персонажей) и он ставит Барби на место, отмечая, что ему было "приятно поговорить". Также он настаивает на "следующем разговоре в любое время, когда им понадобится совет по актерскому мастерству".

Кадр из мультика, где игрушки собрались к переезду.

Коротко о мультфильме:

  • "История игрушек" – мультфильм киностудии "Pixar" и "The Walt Disney Company", премьера которого состоялась в 1995 году. Он состоит из четырех частей и двух дополнительных фильмов. Его признали к списку величайших фильмов в истории американского кино. Имеет награды "Эмми", "Оскар", номинации в "золотом глобусе", "Сатурне" и "MTV Movie Awards".

  • Сюжет мультфильма: игрушки, обитающие в комнате мальчика по имени Энди Дэвис, тщательно скрывают от людей, что они живые. Самая любимая игрушка мальчика – ковбой Вуди. Он безумно любит его, а остальные игрушки смотрят на них и завидуют. Вскоре семья Энди переезжает в дом, но перед этим мальчику дарят новую современную игрушку – астрорейнджер Базз Лайтер. Между персонажами происходят ссоры и вскоре они попадают в приключение связанное с переездом семьи Дэвис.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в мультфильме "Шрек" заметили момент 18+. В ролике показан момент, когда персонаж-антагонист лорд Фаркуад смотрел на принцессу Фиону в волшебное зеркало и, смущаясь, поправлял одеяло.

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