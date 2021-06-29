В кинотеатрах Украины стартует адреналиновый экшн-триллер "Ледовый дрифт"

С 1 июля в украинских кинотеатрах стартует новый адреналиновый экшн-триллер "Ледовый дрифт". Главная звезда фильма – номинант на премию "Оскар" Лиам Нисон, известный по фильмам "Заложница", "Пассажир", "Звездные войны: Скрытая угроза", "Список Шиндлера".

По случаю этого события актер записал видеообращение к своим поклонникам, выразив надежду, что они полюбят новинку (посмотреть трейлер, доскролльте до конца новости).

Автором сценария и режиссером "Ледового дрифта" выступил Джонатан Хенсли, культовый автор сценариев к блокбастеров, в чьем послужном списке оригинальный "Джуманджи", "Крепкий орешек 3", "Армагеддон" и многие другие ленты.

Видео дня

Вместе с Лиамом Нисоном в фильме также снялись Лоуренс Фишберн (актер фильмов франшиза "Матрица", "Джон Вик 2", "Человек-муравей и Оса"), Эмбер Мидфандер ("Легион", "Фарго"), Бенджамин Уокер ("Президент Линкольн: Охотник на вампиров", "Выбор", "В сердце моря") и Голт МакКэллани ("Гнев человеческий", "Гренландия", "Охотник за разумом").

"Ледовый дрифт" рассказывает о спасательной операции, которую осложнит не только погода, но и корпоративные секреты. По сюжету, на алмазной шахте в отдаленной канадской провинции произошел взрыв, в результате которого несколько десятков шахтеров оказались под завалами и запаса кислорода хватит всего на 30 часов. Единственное спасение – перевезти по прямой заледенелой дороге специальное оборудование, из-за чего грузовики отправляются в опасное путешествие, что не совсем устраивает не только природу, готовую освободить озеро ото льда, но и корпорацию, которая контролирует опасную шахту.